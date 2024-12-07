Около 7 млн евро для развития Чернобыльской зоны отчуждения - страны-вкладчики анонсировали поддержку Счета международного сотрудничества для Чернобыля.
Об этом договорились на заседании Ассамблеи стран-вкладчиков Счета, организованном ЕБРР, как распорядителем Счета. Канада заявила о своих планах перевести 5 млн евро из недавно закрывшегося в России фонда. Еврокомиссия прибавляет 1.7 млн. евро до 5 млн., которые были предоставлены ранее. Также будет добавлен вклад Бельгии. На заседании одобрены важные решения, а именно создание Группы Управления Проектами для более эффективной реализации грантовых соглашений, согласованное направление работы по демонтажу нестабильных конструкций Объекта «Укрытие». Сегодня у нас есть широкий спектр возможностей для партнерства и достижений в направлении ядерной и радиационной безопасности.
Благодарна всем странам-партнерам за твердую позицию по отношению к Украине и ваши инвестиции в наше общее будущее.