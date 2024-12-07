Об этом пишет глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Около 7 млн ​​евро для развития Чернобыльской зоны отчуждения - страны-вкладчики анонсировали поддержку Счета международного сотрудничества для Чернобыля.

Об этом договорились на заседании Ассамблеи стран-вкладчиков Счета, организованном ЕБРР, как распорядителем Счета. Канада заявила о своих планах перевести 5 млн евро из недавно закрывшегося в России фонда. Еврокомиссия прибавляет 1.7 млн. евро до 5 млн., которые были предоставлены ранее. Также будет добавлен вклад Бельгии. На заседании одобрены важные решения, а именно создание Группы Управления Проектами для более эффективной реализации грантовых соглашений, согласованное направление работы по демонтажу нестабильных конструкций Объекта «Укрытие». Сегодня у нас есть широкий спектр возможностей для партнерства и достижений в направлении ядерной и радиационной безопасности.

Это не первые взносы в Счет. До этого Украина уже получила более 26 миллионов. евро от 18 стран-вкладчиков Счета. 5 июня вступил в силу Закон Украины о ратификации Рамочного соглашения между Украиной с European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) о деятельности Счета международного сотрудничества для Чернобыля. Средства Счета будут направлены на восстановление разрушенного и поврежденного во время российской оккупации оборудования, системных проектов ядерной и радиационной безопасности на ЧАЭС и т.д. Работа над восстановлением и развитием Чернобыльской зоны продолжается. В планах на 2025 год подписание новых грантовых соглашений и реализация совместных проектов.

Благодарна всем странам-партнерам за твердую позицию по отношению к Украине и ваши инвестиции в наше общее будущее.