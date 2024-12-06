Об этом пишет Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в своем блоге на портале РБК. Далее приводим слова автора без комментариев.

С 11 по 22 ноября в Баку прошла ежегодная Конференция ООН по изменению климата СОР29. такое мнение ошибочно.

Для Украины крайне важно было участвовать в саммите – несмотря на войну и даже из-за войны войны. Мы имели по крайней мере три веские причины для присоединения к этой конференции.

Во-первых, это возможность напомнить миру о событиях, происходящих в Украине. Ведь конференция, собравшая более 50 тысяч участников из 196 стран мира, более 2 тысяч организаций-наблюдателей и более тысячи представителей мировых медиа, – это наш шанс рассказать миру правду, быть услышанными и привлечь новых партнеров к реализации восьмого пункта Формулы мира Владимира Зеленского. Экологическая сохранность".

Более 60 стран и международных организаций уже сотрудничают с Украиной над этим вопросом, закрепив свои намерения и дальнейшие шаги в совместном коммюнике, подписанном в Хельсинки.

Наша цель – расширять круг союзников. На нынешней Конференции ООН украинское мероприятие по пункту 8 Формулы мира собрало более 120 участников – международных политиков, чиновников, общественность и СМИ. Все они отметили критическую важность поддержания экологической безопасности и необходимости решительных действий для достижения этих целей.

Послы и представители правительств стран-партнеров ЕС, США, Швеции, Эстонии, Хорватии, Румынии, Польши, Финляндии, Литвы, Германии, UNEP, UNECE, OECD, IRENA и другие выразили поддержку Украине в стремлении к прекращению войны и восстановлению окружающей среды и справедливости.

Пока мир борется с климатическим кризисом, Украина противостоит российской агрессии, последствия которой имеют глобальный масштаб. С февраля 2022 года боевые действия в Украине повлекли за собой дополнительные выбросы СО2, оцениваемые в 180 млн тонн выбросов CO2. За время полномасштабного вторжения более шести миллионов украинцев пришлось искать временную защиту в странах Европы, что привело к дополнительным 3,3 млн тонн выбросов СО2.

Из-за боевых действий и лесных пожаров потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами уменьшился на 1,7 млн ​​тонн. Иными словами, преступная война России может свести на нет глобальные усилия в борьбе с изменением климата. И это мы также отмечали мировым медиа на полях СОР во время организованной пресс-конференции до 1000 дней войны в Украине.

Климатическая устойчивость вопреки войне: три приоритета Украины на COP29 в БакуСвою миссию на СОР выполнил и украинский павильон. Он был символом единения мира вокруг Украины. посетителей нашего павильона – результат работы большой и слаженной команды.

В павильоне были размещены зоны виртуальной реальности, где каждый мог увидеть уничтоженные россией украинские леса и поля, пролететь над местом величайшей экологической катастрофы – Каховским водохранилищем и увидеть чудо его природного восстановления. За все время работы павильона VR-зона собрала около 1000 зрителей. Все они были поражены увиденными кадрами.

В павильоне мы также показали Украину как центр зеленых инноваций, экологических решений и цифровых трансформаций, где рождаются новые проекты – в условиях войны и вопреки войне.

На стенах из экологической бумаги с живыми семенами были изображены 50 ключевых экологических инициатив государства, бизнеса и общественности Украины – технологии цифровизированного земледелия, разработки в сфере возобновляемой энергетики и разминирования, стартапы, создающие бумагу из опавших листьев, ловцы углекислого газа, экологическая альтернатива пенопласту , мобильные заводы-принтеры, другие украинские инновации, которые уже используют в США, Великобритании и Японии.

Самое зеленое восстановление и привлечение для этого ресурсов является второй причиной участия Украины в СОР29. Сегодня каждый понимает – зеленое восстановление Украины невозможно без учета климатической повестки дня. Только так мы сможем привлечь долгосрочные инвестиции.

Для Украины, как и для всех стран-участниц, это была насыщенная и достаточно сложная СОР. Конференция в Баку завершилась договоренностями стран по климатическому финансированию в 300 миллиардов долларов в год.

Прогнозируется, что финансирование начнётся с 2026 года. Финансовая поддержка будет направлена ​​на реализацию мероприятий, проектов и политик на выполнение новых национально-определенных взносов, планов и повышения уровня амбиций по борьбе с изменением климата и т.д. Как отметил Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стилл, новая финансовая цель должна стать своеобразным "страховым полисом для человечества".

Вопрос о возможности получения Украиной средств в рамках новой коллективной цели по климатическим финансам остается открытым. Мы отстаиваем свою позицию - наша страна должна иметь доступ ко всем источникам климатического финансирования, в частности, к Зеленому климатическому фонду. Сегодня Украина тратит огромные ресурсы на то, чтобы остановить агрессора, поэтому для восстановления нуждается прежде всего в помощи. Наша задача – открыть этот потенциал и возможность для Украины.

Также на СОР29 странам наконец удалось завершить продолжавшиеся последние 7 лет переговоры относительно полной операционализации статьи 6 Парижского соглашения, касающегося рыночных и нерыночных механизмов сотрудничества по сокращению выбросов парниковых газов.

Теперь Украина сможет перевести в практическую плоскость выполнения договоренностей о сотрудничестве с Японией и Швейцарией в рамках статьи 6 Парижского соглашения.

Иными словами, мы будем получать средства для реализации наших климатических планов и проектов. Сможем привлекать дополнительные инвестиции в рамках статьи 6, а также приобщиться к финансированию от международных финансовых институций на зеленую энергетику, зеленое восстановление и адаптацию к изменению климата.

Сегодня Украина демонстрирует партнерам, что, несмотря на войну, мы придерживаемся и усиливаем свои обязательства. Мы уже одобрили Климатический закон, в котором определили цель на ближайшие 25 лет – достичь климатической нейтральности к 2050 году вместе с Европейским Союзом. Мы уже разрабатываем долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития и работаем над третьим Национально-определенным вкладом, который представим в 2025 году. Мы уже работаем над запуском системы торговли квотами на выбросы в соответствии с евроинтеграционными требованиями.

Это наш политический сигнал – мы готовы к переменам и плодотворному сотрудничеству.

Третья стратегическая задача на СОР29 – не позволить России заставить мир признать украинские территории российскими. Начиная с 2014 года РФ включает в свою отчетность выбросы парниковых газов с территории Крыма. А в рамках Парижского соглашения планирует отчитываться еще и за Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области. Украина блокировала и будет блокировать рассмотрение документов.

Мы мониторим ситуацию и будем предоставлять ООН информацию о выбросах парниковых газов из Крыма и всех временно оккупированных территорий в качестве выбросов Украины – подчеркивая, что это суверенная территория Украины. Это принципиально и важно. Итак, продолжаем работать с партнерами и юридическим офисом ООН для решения этой проблемы.

В целом программа СОР была достаточно насыщенной событиями, дискуссиями и мероприятиями. В рамках Конференции провели более трех десятков двусторонних встреч с представителями международных организаций, американских аналитических центров, министрами и представителями Еврокомиссии.

Вместе с нашими партнерами обсудили широкий спектр вопросов – речь шла как о климатических проектах в Украине, так и о ситуации безопасности, зеленом восстановлении, водоснабжении украинских территорий, восстановлении лесов и защите биоразнообразия, развитии природных парков, зеленой и низкоуглеродной энергетике, энергетической устойчивости и безопасности, распределенную зеленую энергию, критически важные ресурсы, экологическую безопасность в рамках формулы мира Украины.

Так, на встрече с Еврокомиссаром по климату и транспорту Вопке Хукстрою мы обсудили присоединение Украины к климатическому законодательству ЕС. С заместителем специально уполномоченного посла США по вопросам климата Риком Дюком затронули международную и американскую климатическую повестку дня, совместные действия, энергетическую устойчивость и новые финансовые цели в рамках переговоров ООН в Баку.

С региональным директором по устойчивому развитию Всемирного банка Самехом Вахба обсудили глобальную климатическую повестку дня и цели, связанные с принципами зеленого развития, отвечающими Формуле мира Украины. Заместитель Министра энергетики США Дэвид Терк рассказал о климатической и энергетической политике США и переходных процессах, создающих благоприятные условия для сотрудничества Украины и США в сфере зеленых и устойчивых энергетических проектов.

В ходе встреч с министрами охраны окружающей среды Австрии, Швеции, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Молдовы, Великобритании, Дании, Норвегии и Италии мы договорились о дальнейшей поддержке Украины и конкретных шагах по укреплению сотрудничества.

С Министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым подписали Меморандум о сотрудничестве между нашими ведомствами. Будем углублять сотрудничество в развитии экологических технологий, управлении отходами, сохранении биоразнообразия, восстановлении загрязненных территорий, предотвращении промышленного загрязнения и т.д. Так что впереди между нашими странами очень тесное и результативное взаимодействие. Это все о единстве и совместных усилиях.

В настоящее время слова "единство" и "общие усилия" имеют для нашей страны еще большее значение. Должны использовать все возможные инструменты, чтобы укреплять свои позиции и привлекать мир к приближению победы и достижению справедливого мира. Конференция ООН по изменению климата – одна из таких площадок, где мы продолжили писать украинскую историю устойчивости и успеха.