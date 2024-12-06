Об этом пишет министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Сегодня мы вместе с коллегами, журналистами и лидерами мнений высадили семена разнотравья украинского павильона в оранжерее Национального ботанического сада имени Гришко.

Оно содержится внутри экологической бумаги, из которой были изготовлены стены нашей ячейки на СОР29 в Баку.

Конструкция этой бумаги феноменальна: ее клочки с семенами растворяются в почве под воздействием воды и тепла. Они могут прорасти как в помещении, так и в открытом пространстве.

Украина живет и восстанавливается, поры российскую вооруженную агрессию – такова идея павильона, который стал воплощением идеи общих усилий, прорастающих в будущее. При этом от павильона не осталось отходов — так мы демонстрируем наше сознательное отношение и заботу об окружающей среде.

С наступлением первого тепла мы высадим разнотравье на разминированных территориях. Разминирование и возвращение территорий в жизнь – одна из ключевых идей национального павильона Украины на СОР 29 и нашего международного трека в рамках Пункта 8 Формулы мира Владимир Зеленский. Сегодня коснулись этой темы подробно, ведь 4 декабря – Всемирный день охраны дикой природы, и дикие животные являются непосредственными жертвами минирования.



Фрагменты этой бумаги получили наши государства-союзницы. Они также создадут у себя зеленые уголки, смогут распространять идеи защиты окружающей среды во время войны и повышать осведомленность своего населения по этой теме. Ждем фотоотчетов из разных уголков мира.



