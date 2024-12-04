Кризис всегда испытывает общество на прочность. В такие моменты особую ценность приобретают те, кто готов действовать, поддерживая других.

Компания "Украинские химические технологии ЛТД" под руководством Павла Бартковского доказывает, что бизнес может стать реальным двигателем перемен и надежной опорой в самые трудные времена.

Три года неутомимой поддержки

Начиная с 2021 года компания Ukrainian Chemical Technologies сосредоточила свои усилия на трех основных направлениях: помощь украинской армии, гуманитарная поддержка для переселенцев и развитие молодежи.

Особое внимание команда уделяет поддержке военных.​ 20 ноября 2024 года компания получила официальную благодарность от полковника Александра Охрименко, командира 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.​ Эта награда — признание за весомый вклад в укрепление армии, которая каждый день защищает родную землю от русской агрессии.







Кроме материальной помощи, компания способствует созданию долгосрочных инициатив для образовательных заведений. 6 ноября полковник Николай Клонцак, начальник учебно-оздоровительного комплекса Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, вручил Павлу Бартковскому благодарность за вклад в развитие заведения. Такая помощь обеспечивает новые возможности для будущих лидеров Украины, которые уже сейчас проходят обучение в условиях войны.





Не только помощь, но и объединение

Важность благотворительности заключается не только в ее результатах, но и в процессе объединяет людей.​ Совместное участие​ в проэктах компании способствует укреплению связей между общинами.

Компания понимает: успех в войне зависит не только от армии, но и от гражданского населения.​ Гуманитарные проекты " Украинские Химические Технологии ЛТД" обеспечивают переселенцев самым необходимым: едой, одеждой, лекарством.

Генеральный директор компании, Павел Бартковский, отмечает:

"Благотворительность – это не только о ресурсах, а о ценностях, человечности и вере в то, что вместе мы можем изменить мир. Умение​ поделиться тем, что имеешь, – это проявление глубокой человечности.​ Благотворительность меняет нас самих и позволяет в самые трудные времена становиться лучшими”.

“Украинские​ химические технологии ЛТД" демонстрируют, что социально ответственный бизнес может стать мощной опорой для общества в сложные времена.

Павел Бартковский

Поддержка армии, помощь общинам создают условия для того, чтобы Украина выстояла и победила. Благодаря таким инициативам формируется общество, в котором каждый имеет шанс на достойную жизнь.

Взгляд в будущее

Несмотря на вызовы войны, компания не останавливается. “Украинские​ химические технологии ЛТД" продолжают поддерживать армию и общины, работая ради общей победы. Их пример доказывает: даже в самые темные времена каждый может сделать свой вклад в светлое будущее.



