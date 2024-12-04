Проведение в Киеве первой парламентской Конференции «Украина – государства Латинской Америки и Карибского бассейна: сотрудничество ради будущего» является важным событием для углубления отношений между нашими странами. Одобренное коммюнике, в котором осуждается российская агрессия и поддерживается украинская Формула мира, будут в дальнейшем подписывать национальные парламентарии государств соответствующего региона. Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

«Впервые за время нашей независимости состоялось системное мероприятие между нашим государством и странами Латинской Америки и Карибского бассейна. По его итогам было принято коммюнике, под которым подписалось более 40 парламентариев из региона. Формулы мира Владимира Зеленского, принцип справедливого завершения войны на основе устава ООН и международного права. Документ делегаты возьмут с собой в свои парламенты, и через несколько недель у Украины будет сотни, а возможно, и тысячи подписей национальных парламентов в поддержку Формулы мира и осуждение агрессии России», – сообщил политик.

Он подчеркнул, что сейчас у Украины существенная поддержка со стороны государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Подтверждение тому – приезд четырнадцати делегаций в Киев.

«Российская пропаганда агрессивно работает в этом регионе, лжет о событиях в Украине. Этому трудно противодействовать, ведь там в каждой стране есть посольства России, ее агентура, осуществляется подкуп политиков и медиа. Несмотря на это, украинские парламентарии в течение нескольких последних месяцев посетили тринадцать стран региона, и мы получили положительные результаты: было проведено много встреч с политиками, чиновниками, представителями национальных СМИ. Есть интерес к Украине и есть желание слышать правду», – заявил народный депутат.

По его словам, представители государств Латинской Америки и Карибского бассейна прекрасно понимают украинскую ситуацию, поскольку они являются постколониальными странами.

«Когда готовилось коммюнике, делегации отмечали уважение нашей территориальной целостности, прав человека, обращали внимание на акты геноцида, депортацию детей и т.д. Мы ментально очень похожи и ломаем стереотип, что это пророссийский регион, ведь это регион, уважающий права человека и территориальную целостность. Поэтому они поддерживают Украину в Генассамблее ООН, хотя некоторые страны делают это осторожно. Они соглашаются с тем, что должна состояться реформа Совбеза ООН, потому что агрессор не может блокировать резолюции, осуждающие агрессию. Они соглашаются с тем, что в XXI веке нельзя так грубо нарушать международное право и совершать военные преступления и преступления против человечности, как это делает Россия», – подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что парламентская дипломатия доказывает свою эффективность, а благодаря широкому диалогу удается ломать доминирование России в латиноамериканском регионе и Карибском бассейне.