В июле 2022 года после освобождения из рядов ВСУ по состоянию здоровья, Анатолий Гацько с полной отдачей выполнял функции Инспекции в части фиксации преступлений России против окружающей среды Украины. Нужно было быстро реагировать на такой вызов, поскольку окружающая среда является динамической системой, на которую существенно влияют климатические явления (перемещение воздушных масс, атмосферные осадки и т.п.), что требует оперативного реагирования. Немалый боевой опыт, умение быстро реагировать на чрезвычайные ситуации пригодились при работе в непосредственной близости к линии фронта. Анатолий Гацько был свидетелем применения российской федерации фосфорных боеприпасов, когда оккупанты полностью уничтожили село Врубовка Луганской области, а также осуществлял фиксацию уничтожения объектов инфраструктуры таких, как ПС 500 кВ «Кременская» с мероприятиями ВЛ 500 кВ Донбасская-Донская и ВЛ 2 -Юбилейная (Кременская подстанция), ЧАО «Северодонецкое объединение АЗОТ», Лисичанский пивзавод и большое количество административных зданий, учебных заведений и торговых центров.

Личный состав Государственной экологической инспекции в Луганской области один из первых в Украине изучен на операторов беспилотных летальных аппаратов и сертифицирован и имеет на вооружении БПЛА различных типов, активно применяемых для фиксации преступлений российской федерации против окружающей среды Луганщины.

Всего с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Инспекцией рассчитаны убытки нанесенные окружающей среде по 104 фактам на общую сумму почти 600 миллиардов гривен.

Сегодня Анатолий Гацько передает свой опыт работы в условиях войны своим подчиненным и коллегам и продолжает защищать окружающую среду Луганщины, ведь обеспечение безопасности окружающей среды является одной из важнейших составляющих основ национальной безопасности Украины, которая крайне важна не только сейчас, но и для последующих поколений Украинцев.

В ряды Инспекции также вернулся сотрудник, который с началом полномасштабной войны без колебаний мобилизовался в ряды ВСУ и был в дальнейшем демобилизован. Он значительно повышает и укрепляет работу инспекции, поскольку имеет боевой опыт. Ни одно преступление окупантов не будет оставаться без внимания для дальнейшего обеспечения ответственности.