30 ноября 2024 г. под председательством Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука состоялась первая Парламентская конференция "Украина - государства Латинской Америки и Карибского бассейна: сотрудничество ради будущего".

Парламентарии 14 государств - Аргентины, Белиза, Бразилии, Чили, Колумбии, Доминиканской Республики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Эль-Сальвадора, Эквадора, Перу и Коста-Рики, присоединились к обсуждению ряда актуальных вопросов, засвидетельствовав важное значение. межпарламентских обменов и визитов, в частности, относительно усиления позиции в Организации Объединенных Наций с целью справедливого завершения российско-украинской войны и дальнейшего объединения мира вокруг имплементации формулы мира Президента Владимира Зеленского.

«Внимание участников мероприятия также было акцентировано на последствиях российской вооруженной агрессии для окружающей среды Украины и возможности его восстановления, – рассказывает участник конференции, начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский. – Мы должны не только фиксировать преступления против окружающей среды, но и добиваться международного признания экоцида как отдельного преступления для взыскания компенсаций и восстановления безопасной окружающей среды и инфраструктуры, которая была повреждена в результате военных действий. И роль государств Латинской Америки и Карибского бассейна в вопросе поддержки реализации формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности пункта 8 «Экологическая безопасность» очень важна. В финальном коммюнике Парламентской конференции были расширены вопросы защиты окружающей среды и фиксации экологических преступлений, совершаемых страной-агрессором, а также акцентировалось на недопущении использования ядерного оружия и ядерного шантажа со стороны России. И это свидетельствует о том, что стороны осознают важность обмена знаниями в сфере экологической безопасности и внедрения ряда совместных проектов по его восстановлению. Без сомнения, сегодняшняя конференция с участием государств Латинской Америки и Карибского бассейна – уникальное событие, которое станет началом нового этапа двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и экологической сферах».



