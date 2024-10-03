Представители центрального аппарата и территориальных органов Государственной экологической инспекции Украины приняли участие в круглом столе по обеспечению гендерного равенства.

Круглый стол был организован Программой развития ООН (ПРООН) в Украине в рамках финансируемого Правительством Швеции проекта по оценке ущерба окружающей среде. Одним из компонентов этого проекта является предоставление институциональной и методической поддержки Государственной экологической инспекции в эффективном, гендерно-сбалансированном реагировании на экологические последствия войны.



Открывая круглый стол, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина отметила важность обеспечения гендерного равенства на национальном уровне как одного из ключевых евроинтеграционных обязательств Украины.

Участники круглого стола обсудили дальнейшие практические шаги по поддержанию обеспечения гендерного равенства в деятельности Государственной экологической инспекции. На основе круглого стола была определена концепция деятельности рабочей группы по обеспечению гендерного равенства.

В 2022 году правительством Украины была одобрена Государственная стратегия обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2030 года – комплексный стратегический документ, определяющий приоритетные направления консолидированных действий центральных и местных органов исполнительной власти для уменьшения гендерного неравенства во всех сферах жизнедеятельности общества.