По словам Светланы Гринчук, окружающие приоритеты сотрудничества с Германией неизменны: имплементация пункта 8 Формулы мира Президента Владимира Зеленского, зеленое восстановление и климатическая политика.
Светлана Гринчук и Мартин Егер обменялись мнениями по продвижению экологической составляющей Украинской формулы мира и расширению круга поддержки пункта 8, в том числе среди стран Глобального Юга.
«Благодарна Германии за сопредседательство в международной рабочей группе по реализации пункта 8 Формулы мира и активное сотрудничество в ее имплементации. Верю, что наш диалог с международными партнерами только усилится, а совместные действия станут еще эффективнее», – сообщила Светлана Гринчук.
Егерь заверил, что Германия продолжит быть надежным адвокатом Украины на мировой арене и привлекать новых партнеров к экологическим инициативам Украины.
Господин посол высоко оценил наше сотрудничество в области климатической и лесной политики, запуска СТВ и МЗР, а также в сфере управления отходами. Отдельно остановились на работе Климатического офиса Украины, открытого при поддержке Германии и ЕС, и "зеленом" восстановлении Украины.
«Благодарю господина Егера за поддержку и содержательный разговор. Впереди у нас амбициозные цели и новые этапы сотрудничества между нашими командами» , - подытожила Светлана Гринчук.