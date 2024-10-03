Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук и Посол Германии в Украине Мартин Егер обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере защиты окружающей среды.

По словам Светланы Гринчук, окружающие приоритеты сотрудничества с Германией неизменны: имплементация пункта 8 Формулы мира Президента Владимира Зеленского, зеленое восстановление и климатическая политика.

Светлана Гринчук и Мартин Егер обменялись мнениями по продвижению экологической составляющей Украинской формулы мира и расширению круга поддержки пункта 8, в том числе среди стран Глобального Юга.

«Благодарна Германии за сопредседательство в международной рабочей группе по реализации пункта 8 Формулы мира и активное сотрудничество в ее имплементации. Верю, что наш диалог с международными партнерами только усилится, а совместные действия станут еще эффективнее», – сообщила Светлана Гринчук.

Егерь заверил, что Германия продолжит быть надежным адвокатом Украины на мировой арене и привлекать новых партнеров к экологическим инициативам Украины.

Господин посол высоко оценил наше сотрудничество в области климатической и лесной политики, запуска СТВ и МЗР, а также в сфере управления отходами. Отдельно остановились на работе Климатического офиса Украины, открытого при поддержке Германии и ЕС, и "зеленом" восстановлении Украины.



