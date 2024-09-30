Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук и посол Турции в Украине Мустафа Левент Бильген подробно остановились на опыте Турции в сфере управления отходами и перспективах привлечения турецких инвестиций в Украину.

Также, по словам Светланы Гринчук, украинским природоохранникам интересен опыт Турции в области водного менеджмента. Как и Украина, Турция имеет неравномерный доступ населения к водным ресурсам. Опыт водного менеджмента этой страны может быть особенно интересен для выполнения программы водообеспечения девяти прифронтовых регионов.

На встрече стороны актуализировали информацию о сотрудничестве наших стран в сфере лесного хозяйства, выполнении статьи 6 Парижского Соглашения и реализации Пункта 8 об экологической безопасности Формулы мира Владимира Зеленского. Затронули вопрос "зеленой" энергетики в процессе послевоенного восстановления Украины.

“Благодарила господина посла за возможность ознакомиться нашим специалистам с опытом внедрения Турцией МЗВ и СТВ. Это поможет нам в будущем избежать типичных ошибок при внедрении подобных систем в Украине. К примеру, в Турции система МЗП работает с 2015 года и насчитывает более 800 зарегистрированных установок. Относительно системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, Турция активно работает над ее запуском в 2025 году. Спасибо господину послу Турции в Украине Мустафе Левенту Бильгену за его усилия по развитию взаимоотношений наших стран. Уверена, что наши лучшие совместные наработки станут весомым вкладом в послевоенное восстановление Украины», – подчеркнула Светлана Гринчук.