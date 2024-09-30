Сегодня, во время проведения мероприятий по охране водных биоресурсов, государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа совместно с инспекторами Одесского рыбоохранного патруля, работниками водной полиции Белгород-Днестровского РПП и 23 Отряда морской охраны Государственной пограничной службы задержан.



Уведомляет Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.



На озере Бурнас, входящем в территорию Национального природного парка «Тузловские лиманы», возле села Базарьянка он совершал вылов рыбы незаконными орудиями лова – 2 сетками. К моменту задержания было выловлено 98 особей кефали остроноса.



Инспектором составлен протокол по статье 91 КУоАП. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляет 1,7 миллиона гривен.