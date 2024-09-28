Япония, наш надежный друг, помогающий нам в внедрении ряда проектов в сфере управления отходами, в частности, сотрудничаем с JICA Ukraine Office в сфере управления отходами разрушения в Украине. Опыт Японии в этой сфере один из самых лучших. JICA уже передала Украине около 30 единиц спецтехники для управления разрушительными отходами в рамках Проекта экстренного восстановления и реконструкции Украины.

Для наших стран и в дальнейшем актуально сотрудничество в рамках статьи 6 Парижского соглашения, а именно Механизма совместного кредитования “Joint Crediting Mechanism”, развития Чернобыльской зоны отчуждения и управления водными ресурсами. Япония заинтересована в научных разработках своих специалистов на территории зоны отчуждения и обмена опытом в сфере водной политики. Поблагодарила господина посла за активную поддержку Формулы мира Владимир Зеленский и помощь в реализации пункта 8 по экологической безопасности. Кунинори Мацуда, один из немногих дипломатов, оставшихся в феврале 2022 года в Киеве, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину. Его вклад в построение взаимоотношений между Украиной и Японией является колоссальным.