Доступ к питьевой воде для жителей Николаева - этот вопрос был среди приоритетов рабочей поездки Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля Николаевской области.



Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«Николаевская область – в перечне 9 областей Украины, которые больше всего страдают от боевых действий. После разрушения россиянами водопровода Днепр-Николаев и Каховской ГЭС снабжение технической воды для жителей Николаева происходит из реки Ингулец. Для стабильной подачи воды по этому пути в этом году Правительство выделило 384 млн гривен. Эта система является краткосрочным решением и пока нет альтернатив», - отметила Министр Светлана Гринчук.

По ее словам, решение вопроса водообеспечения фронтовых областей – личное поручение Президента Владимира Зеленского. 17 сентября Кабинет Министров Украины утвердил соответствующую программу. Документ, в частности, включает строительство водозабора из реки Южный Буг в городе Новая Одесса Николаевской области и магистрального водопровода для обеспечения водой жителей областного центра. Уже разработан проект строительства, потребности в финансировании которого составляют 8,8 млрд. гривен. Реализация проекта будет производиться, в том числе с привлечением средств международных партнеров.

«Николаевская область одна из самых пострадавших от российской вооруженной агрессии. Ущерб окружающей среде Николаевщины в результате боевых действий на сегодня составляют почти 96 млрд гривен. Последние обстрелы показывают, что враг продолжает целенаправленные атаки на инфраструктуру, стремясь сделать эти территории непригодными для жизни. Поэтому важно оперативно решать неотложные вопросы, такие как обеспечение питьевой водой, уже сейчас, не дожидаясь завершения боевых действий», - подчеркнула Светлана Гринчук.



