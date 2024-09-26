25 сентября 2024 года государственными инспекторами Столичного округа в пределах Дымерского лесного хозяйства, на автодороге вблизи села Владимировка Вышгородского района Киевской области, обнаружено транспортное средство, перевозившее древесину хвойных пород без надлежащих документов.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции ГУНП в Киевской области. Задержан гражданин, который осуществлял перевозку древесины. Транспортное средство вместе с изъятой древесиной передано представителям полиции.
Специалистами Государственной экологической инспекции Столичного округа подано в правоохранительные органы заявление о совершении правонарушения. По указанному факту следователям Вышгородского РУП ГУНП в Киевской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.