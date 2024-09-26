25 сентября 2024 года государственными инспекторами Столичного округа в пределах Дымерского лесного хозяйства, на автодороге вблизи села Владимировка Вышгородского района Киевской области, обнаружено транспортное средство, перевозившее древесину хвойных пород без надлежащих документов.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Столичного округа.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции ГУНП в Киевской области. Задержан гражданин, который осуществлял перевозку древесины. Транспортное средство вместе с изъятой древесиной передано представителям полиции.

Специалистами Государственной экологической инспекции Столичного округа подано в правоохранительные органы заявление о совершении правонарушения. По указанному факту следователям Вышгородского РУП ГУНП в Киевской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.





