Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук и посол Итальянской Республики Карл Формоза обсудили актуальные направления взаимодействия Украины и Италии государств в сфере защиты окружающей среды и изменения климата. Италия имеет ряд технологических наработок, которые для нас крайне интересны.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.



Стороны сосредоточились на теме мониторинга окружающей среды и затронули недавний кейс загрязнения воздуха в столице в результате горения торфяников.



«Мониторинг воздуха очень важен – как для таких чрезвычайных событий, так и для документирования российских актов экоцида на территории Украины. Итальянские технологии мониторинга считаются одними из лучших в Европейском Союзе. В 2023 году между нашими Министерствами подписан Меморандум о сотрудничестве по ряду окружающих направлений. В рамках документа уже есть договоренности, поэтому ожидаем практических результатов переговоров по установлению в Украине итальянских референс-лабораторий для мониторинга качества воздуха», – отметила Светлана Гринчук.





Светлана Гринчук и Карло Формоза также обсудили практику Италии в сфере управления отходами, в частности пластиком. Господин Формоза рассказал об успехе инвестиций в заводы Италии, производящие экологическую упаковку. Такой опыт актуален для Украины на этапе претворения в жизнь реформы управления отходами.

«Италия является одним из самых решительных партнеров Украины в борьбе с российской вооруженной агрессией, поэтому не обошли экологическую повестку дня Украины на международной арене. Сегодня важно расширить географию поддержки Формулы мира Владимира Зеленского и ее Пункта 8 об экологической безопасности», – подчеркнула Светлана Гринчук.





Руководитель Минокружения и посол Италии обменялись мнениями по поводу будущего Ukraine Recovery Conference 2025. Италия является мощным союзником на этом пути, в частности в направлении послевоенного “зеленого” восстановления, поэтому ожидаем усиления наших инициатив в рамках #URC2025.

«Благодарю посла Итальянской Республики Карло Формози за плодотворную беседу. Надеюсь, наша встреча уже в скором времени получит практическое продолжение», – подытожила Светлана Гринчук.





