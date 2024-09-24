Программа развития ООН (ПРООН) в Украине в рамках финансируемого Правительством Швеции проекта по оценке нанесенного войной ущерба окружающей среде закупила и передала химические реактивы и расходные материалы для территориальных и межрегиональных территориальных органов Государственной экологической инспекции.
Реактивы и расходные материалы будут использованы для осуществления инструментально-лабораторного контроля качества воды в реках Сейм и Десна в Сумской, Черниговской и Киевской областях.
Закупка и передача реактивов и расходных материалов для Госэкоинспекции была осуществлена командой финансируемого правительством Швеции проекта по оценке нанесенного войной ущерба окружающей среде Программы развития ООН в Украине. Общая цель проекта состоит в поддержке соответствующих государственных органов – Государственной экологической инспекции и Минокружения – в разработке необходимого законодательства и инфраструктуры для сбора доказательств и документирования вреда окружающей среде.