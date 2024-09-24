В военное время правонарушения в сфере природоохранного законодательства и связанный с ними вред окружающей среде, к сожалению, не прекратились.
Госэкоинспекция продолжает не только собирать информацию о военных преступлениях России против природы, но и осуществлять государственный надзор за соблюдением природоохранного законодательства субъектами ведения хозяйства.
Так, за январь-август 2024 года проведено 178 внеплановых проверок. Общее количество полученных Министерством заявлений на проведение проверок 284, из них уже получили согласование на проведение проверок – 210.
В настоящее время ущерб, причиненный государству в результате нарушения требований природоохранного законодательства, рассчитан на общую сумму более 115 млн грн. Предприятия уже добровольно оплатили государственному бюджету Украины 10,8 млн гривен.
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