В военное время правонарушения в сфере природоохранного законодательства и связанный с ними вред окружающей среде, к сожалению, не прекратились.

Госэкоинспекция продолжает не только собирать информацию о военных преступлениях России против природы, но и осуществлять государственный надзор за соблюдением природоохранного законодательства субъектами ведения хозяйства.

Так, за январь-август 2024 года проведено 178 внеплановых проверок. Общее количество полученных Министерством заявлений на проведение проверок 284, из них уже получили согласование на проведение проверок – 210.