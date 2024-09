Справка:

Зарегистрировать результаты своего участия можно на международном сайте planetheroes.pl/worldcleanupday или по ссылке . До 25 сентября 2024 включительно. Это важно для подсчета и подтверждения национальных результатов, а также получения онлайн-сертификата участника.

Организатор мероприятия: Всеукраинское молодежное движение Let's do it Ukraine совместно с международным движением Let's Do It World и Международным молодежным движением School Recycling World. Генеральный партнер: корпорация "Биосфера". Генеральный медиапартнер: 1+1 media.