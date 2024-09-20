Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Всемирный день уборки World Cleanup Day был начат в Эстонии в 2008 году по инициативе общественной организации Let's Do It!. Идея заключалась в том, чтобы за один день очистить всю страну от мусора. Тогда более 50 тысяч эстонцев вышли на уборку, что послужило примером для многих других стран. В 2018 году был организован первый глобальный World Cleanup Day, в котором приняли участие более 17 миллионов человек.
Главной целью мероприятия является привлечение внимания граждан к важности охраны окружающей среды, надлежащему обращению с отходами и ответственному потреблению.
Специалисты Госэкоинспекции Украины и Столичного округа своим примером призывают украинцев объединять усилия по борьбе за чистую окружающую среду, даже в сложных условиях, формировать экзотические привычки и заботиться о нашей планете.
Основные цели уборки «World Cleanup Day»:
1. Борьба с загрязнением: уменьшение количества мусора в окружающей среде, включая пластик, бытовые отходы и другие виды загрязнения.
2. Повышение экологического сознания: вовлечение общества в осознание проблемы загрязнения и важности переработки отходов.
3. Формирование глобального сотрудничества: объединение людей из разных стран, национальностей и культур для совместной борьбы с глобальной проблемой.
Стоит отметить, что в этом году к акции присоединились 91 миллион участников из 211 стран мира. Государственная экологическая инспекция Украины подчеркивает: пусть над Украиной властвует мирное небо, а наша страна будет чистой!
Справка:
Зарегистрировать результаты своего участия можно на международном сайте planetheroes.pl/worldcleanupday или по ссылке . До 25 сентября 2024 включительно. Это важно для подсчета и подтверждения национальных результатов, а также получения онлайн-сертификата участника.
Организатор мероприятия: Всеукраинское молодежное движение Let's do it Ukraine совместно с международным движением Let's Do It World и Международным молодежным движением School Recycling World. Генеральный партнер: корпорация "Биосфера". Генеральный медиапартнер: 1+1 media.