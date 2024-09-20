20 сентября 2024 года под лозунгом «Сделаем Украину чистой вместе!» специалисты Государственной экологической инспекции Украины во главе с первым заместителем председателя Госэкоинспекции Дмитрием Зарубой, а также инспекторы Столичного округа под руководством Ян Майбороды, начальника ГЭИ Столичного округа, совместно с работниками Национальной библиотеки Украины для детей под руководством генерального директора Аллы Гордиенко, присоединились к Всемирному дню уборки "World Cleanup Day". В этом году мероприятие состоялось на территории Сырецкого дендрологического парка в Шевченковском районе города Киева.Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Всемирный день уборки World Cleanup Day был начат в Эстонии в 2008 году по инициативе общественной организации Let's Do It!. Идея заключалась в том, чтобы за один день очистить всю страну от мусора. Тогда более 50 тысяч эстонцев вышли на уборку, что послужило примером для многих других стран. В 2018 году был организован первый глобальный World Cleanup Day, в котором приняли участие более 17 миллионов человек.



Главной целью мероприятия является привлечение внимания граждан к важности охраны окружающей среды, надлежащему обращению с отходами и ответственному потреблению.





Специалисты Госэкоинспекции Украины и Столичного округа своим примером призывают украинцев объединять усилия по борьбе за чистую окружающую среду, даже в сложных условиях, формировать экзотические привычки и заботиться о нашей планете.

Основные цели уборки «World Cleanup Day»:

1. Борьба с загрязнением: уменьшение количества мусора в окружающей среде, включая пластик, бытовые отходы и другие виды загрязнения.

2. Повышение экологического сознания: вовлечение общества в осознание проблемы загрязнения и важности переработки отходов.

3. Формирование глобального сотрудничества: объединение людей из разных стран, национальностей и культур для совместной борьбы с глобальной проблемой.





Стоит отметить, что в этом году к акции присоединились 91 миллион участников из 211 стран мира. Государственная экологическая инспекция Украины подчеркивает: пусть над Украиной властвует мирное небо, а наша страна будет чистой!