17 сентября 2024 года специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа под руководством заместителя начальника Управления Государственной экологической инспекции Столичного округа Лианы Берадзе, в ответ на запрос Общественной организации «Бюро по борьбе с экологическими преступлениями», провели обследование прибрежной защитной полосы в Гаевской области. с представителями этой организации.





Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Московского округа.В ходе проверки было выявлено засорение территории бытовыми и другими видами мусора, ограничен доступ к реке Днепр, а также незаконное установление временных сооружений и строительство капитальных объектов в пределах прибрежной защитной полосы.Кроме того, был восстановлен доступ для передвижения и проезда автомобилей вдоль реки Коник на Жуковом острове, который является частью природно-заповедного фонда. На этой территории также отмечено накопление бытовых отходов.

Несмотря на то, что объект получил статус природно-заповедного фонда, необходимая документация не была оформлена, и ни одному предприятию не было поручено охрану этой территории. Отсутствие должного контроля со стороны местных органов власти за соблюдением требований земельного и природоохранного законодательства может повлечь за собой ухудшение экологической ситуации на этом участке.

Также Госэкоинспекция просит Киевский городской совет, Киевскую городскую государственную администрацию, КП «Плес» и Голосеевскую районную в г. Киеве администрацию обратить внимание на ситуацию на указанной территории.