Государственная экологическая инспекция Украины сообщает об установке еще двух аэрационных установок на реке Десна в Киевской области и продолжает мониторинг экологического состояния воды.
18 сентября 2024 г. и.о. Председатели Госэкоинспекции Игорь Зубович провел выездное совещание в селе Литки в Броварском районе Киевской области вместе с руководителем Столичной государственной экологической инспекции Яной Майбородой. В совещании также принял участие начальник Бассейнового управления водных ресурсов среднего Днепра Николай Урупа.
Целью выездного совещания было установление еще двух аэрационных установок на реке Десна, обсуждение текущей ситуации на реке, координация действий и обеспечение эффективного мониторинга состояния водоема в Киевской области. Аэрационные установки были установлены сегодня на реке Десна ниже устья реки Любич, вблизи села Летки Броварского района Киевской области. Установки работают по всей ширине реки благодаря мощному дизельному компрессору DALGAKIRAN PA 64 (производительность 6400 л/мин (6,4 м³/мин)), предоставленному при поддержке Государственной экологической инспекции Столичного округа.
По дну реки Десна проложена воздушная магистраль из пластика длиной 100 м, которая перекрывает основное русло реки для аэрации. Компрессор искусственно насыщает воду кислородом, что ускоряет процесс окисления органических веществ и способствует естественному очищению реки. Аэрационные работы производятся почти непрерывно.
Отметим, что аэрационные установки в Киевской области работают в трех локациях: в селах Летки и Пуховка Броварского района, а также в селе Пирново Вышгородского района. Руководитель ДЭИ Столичного округа Яна Майборода доложила и.о. Председателя Госэкоинспекции Игоря Зубовича, что по состоянию на 18 сентября 2024 года качество воды в местах водозабора для Киева соответствует нормам. Специалисты ДЭИ Столичного округа ежедневно производят отбор проб для оценки динамики изменений.
Специалисты Госэкоинспекции Столичного округа сотрудничают с Бассейновым управлением водных ресурсов среднего Днепра, обеспечивая постоянную связь и координацию действий.
И.о. Главы Госэкоинспекции Игорь Зубович предоставил рекомендации руководству Столичного округа по контролю процессов аэрации и регулярному мониторингу состояния воды в реке Десна на территории Киевской области.