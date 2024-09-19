Государственная экологическая инспекция Украины сообщает об установке еще двух аэрационных установок на реке Десна в Киевской области и продолжает мониторинг экологического состояния воды.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.18 сентября 2024 г. и.о. Председатели Госэкоинспекции Игорь Зубович провел выездное совещание в селе Литки в Броварском районе Киевской области вместе с руководителем Столичной государственной экологической инспекции Яной Майбородой. В совещании также принял участие начальник Бассейнового управления водных ресурсов среднего Днепра Николай Урупа.

и.о. Председатели Госэкоинспекции Игорь Зубович

Целью выездного совещания было установление еще двух аэрационных установок на реке Десна, обсуждение текущей ситуации на реке, координация действий и обеспечение эффективного мониторинга состояния водоема в Киевской области. Аэрационные установки были установлены сегодня на реке Десна ниже устья реки Любич, вблизи села Летки Броварского района Киевской области. Установки работают по всей ширине реки благодаря мощному дизельному компрессору DALGAKIRAN PA 64 (производительность 6400 л/мин (6,4 м³/мин)), предоставленному при поддержке Государственной экологической инспекции Столичного округа.