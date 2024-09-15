15 сентября 2024 на реке Десна в пределах Киевщины качество воды в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится в пределах нормы.

Риски для водозабора отсутствуют. Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибель рыбы не обнаружена, показатели растворенного кислорода в пределах нормы, фиксируется потемнение воды. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано.

Загрязнение, которое двигается по Десне, менее концентрировано, чем было в начале в реке Сейм и в точках отбора воды на Черниговщине.

По данным Киевводоканала и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в отобранных пробах питьевой воды на утро 15 сентября в контрольных точках ЦЕНТРАЛИЗИРОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ г.Киева превышение не выявлено.

Раз подчеркиваем, что по данным Киевводоканала и оценкам ученых, очистные сооружения Киевводоканала справятся с загрязнением в случае его дохода до точек водозабора. Качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил. Единственный риск – возможный запах. Однако для его устранения Киевводоканалом было заготовлено 120 тонн пылевидного активированного угля. В случае ухудшения показателей качества воды в Десне Киевводоканал будет применять технологию усиленного очищения воды с использованием пылевидного активированного угля. Это позволит устранить органические загрязнения и неприятные запахи.

Относительно реки Сейм, Сумской области в пунктах с. Чумаково и с. Озаричи химическое потребление кислорода 30-31,6 мг на кубический дециметр. Содержание растворенного кислорода в воде соответствует норме и находится в пределах 6,8 – 7,4 мг на кубический дециметр. Содержание азота аммонийного находится в пределах нормы, в сутки несколько выросло в пунктах с. Чумаково и г. Мутин и находится в пределах 0,09-0,22 мг на дециметр кубический. Другие изучаемые показатели остаются в пределах установленных норм.





В Черниговской области происходит улучшение качества воды г. Сейм, фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода до 7,65-7,95 мг на дециметр кубический. Показатель химического потребления кислорода находится почти в пределах установленного норматива – 30-32 мг на кубический дециметр. Показатели аммонийного азота, железа общего и марганца несколько снизились и не превышают допустимые нормы.

Результаты измерений проб воды р. Десна свидетельствуют, что содержание растворенного кислорода в пределах нормы 5,34-5,8 мг на кубический дециметр. Фиксируется превышение по содержанию марганца до 2,6 раза на участке г. Чернигов – г. Остер 0,16 – 0,26 мг на дециметр кубический и железа общем в 1,2 раза только в пункте г. Остер. По азоту аммонийному, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений по всем пунктам наблюдения не зафиксировано.

По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено.