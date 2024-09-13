15 августа 2024 специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа и Государственной экологической инспекции Полесского округа приняли участие в следственных действиях на территории ООО «АДМ», расположенного по адресу: г. Киев, ул. Сырецкая, 33, в рамках уголовного производства.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Московского округа.

В ходе следственных действий привлеченными специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции Полесского округа, в рамках уголовного производства с целью установления факта не соблюдения нормативов ГДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух установленных Разрешением на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками природных ресурсов Исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) 05.03.2021 года, на источнике выбросов №1 был произведен отбор проб в организованных выбросах стационарных источников ООО «АДМ».



Акты отбора проб организованных выбросов стационарных источников и образцы загрязняющих веществ были переданы следователю по уголовному делу.

В настоящее время Инспекцией по адресу следственного отдела Подольского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве и Подольской окружной прокуратуры г. Киева направлен запрос о предоставлении результатов измерений содержания загрязняющих веществ в организованных выбросах стационарных источников, с целью внесения предложения Государственной экологической инспекции Украины относительно направления предписания Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) об остановке действия разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками №8038500000-10271.