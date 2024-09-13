Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в своем выступлении на заседании 31-го экономико-окружающего Форума ОБСЕ в видеообращении рассказала о текущих счетах трансграничного влияния российской войны на европейский континент, сделанные ГЭИ.

«Это те выбросы в атмосферу, которые в течение двух с половиной лет полномасштабного вторжения попадали в воздух в результате ракетных ударов России вблизи наших границ с европейскими соседями и переместились в Румынию, Молдову, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию, Сербию, Хорватию, Польшу. . Наши вооруженные силы останавливают военную злость России, природоохранники и спасатели ликвидируют последствия русских экологических диверсий. Но у нас нет власти над законами природы. Мы не остановим течение Днепра и движение воздуха в западном направлении. Война уже затронула окружающую среду Европы. Усилия государств и организаций, квоты на выбросы и средства на климатические проекты сводятся на нет после каждого взрыва российской ракеты», – подчеркнула

Вот несколько ярких фактов о влиянии на климатическую систему европейского континента вследствие российских ракетных ударов:

Ракетный удар по Днестровской ГАЭС в октябре 2022 года. Горение 56 тонн трансформаторного масла. 194 тыс. Тонн загрязняющих веществ. Движение воздушных масс было зафиксировано в направлении Румынии, Молдовы, Болгарии и даже Турции.

Обстрел трансформаторов в селе Подборцы во Львовской области в мае 2022 года. Более 48 тонн трансформаторного масла, 167 тыс. тонн загрязняющих веществ. Воздушные массы двигались в Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию, Литву, Республику Молдову.

Бомбардировка аэропорта Ивано-Франковска в феврале и марте 2022 года. Возгорание свыше 413 тонн горюче-смазочных материалов. 1432 тонн загрязняющих веществ в воздухе. Ветер в сторону Румынии, Болгарии, Хорватии, Сербии, Молдовы.

Ракетный удар по аэродрому в Волынской области в феврале и марте 2022 года. Продукты горения 200 тыс. тонн горюче-смазочных материалов двигались в сторону Латвии, Литвы и Эстонии.

Этот список можно продолжать десятками и сотнями кейсов. И пока не утихнут ракетные обстрелы Украины, невозможна экологическая безопасность всего континента. «Экологическая безопасность - одна из составляющих мирной доктрины Украины в десяти пунктах Формулы мира Владимир Зеленский. Над реализацией Пункта 8 Формулы мира об экологической безопасности работает Международная рабочая группа по последствиям боевых действий для окружающей среды под председательством Маргот Вальстрем. Окружающий трек Формулы мира направлен на компенсацию россиянам окружающих убытков в результате войны, "зеленое" восстановление Украины, а также глобальную миссию - унифицировать подходы к оценке влияния боевых действий на окружающую среду. Защитить окружающую среду Украины во время войны – задача для всего международного сообщества. Ведь каждая российская ракета в Украине – бомба замедленного действия для всего мира», – отметила Светлана Гринчук.