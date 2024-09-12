Об этом заявила заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко во время пресс-конференции в Укринформе.

“В водах Сейма, в точках, где началось движение загрязнения по территории Украины, содержание растворенного кислорода достигло нормы – 4 миллиграмма на дециметр кубический. Море рыбы не фиксируется. В Десне загрязнение замедлилось, фиксируется точечно и носит неоднородный характер. Государственные и местные органы власти, все ответственные учреждения работают слаженно, чтобы локализовать и ликвидировать последствия загрязнения. На Черниговщине работают три аэрационных установки. Устанавливаются дополнительные системы аэрации в Киевской области», – рассказала Елена Крамаренко.





По ее словам, для сбора погибшей рыбы в Черниговской области задействовано 15 лодок и 142 специалиста.

Как рассказал и. председателя Госэкоинспекции Игорь Зубович, благодаря совместной работе ГЭИ с представителями Госводагентства, местными властями и неравнодушными гражданами, уже собрано 31 тонну погибшей рыбы – 12 тонн 150 кг на Сумщине и 19 тонн на Черниговщине.

Госводагентство и Госэкоинспекция продолжают проводить усиленный кризисный мониторинг состояния вод. Уже отобрано 195 проб воды в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

По словам заместителя председателя Госводагентства Игоря Гопчака, кроме основных ежедневно измеряемых физико-химических показателей также выполняются измерения приоритетных загрязняющих веществ. По их результатам в реках Сейм и Десна превышений пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено.

В настоящее время загрязнение прошло по Десне уже 242 км. По обновленным данным прогноза Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достигнуть Киевщины 14-16 сентября.

Будут ли жители Киевщины с питьевой водой, если загрязнение дойдет до водозаборов?

Генеральный директор ЧАО "Киевводоканал" Олег Лисюк отметил, что предприятие готово к любому развитию событий.

«В Киевводоканале создана рабочая группа по вопросам реагирования на ситуации, которые могут представлять угрозу качеству воды. Специалисты будут предусматривать возможные вызовы, проделывать все сценарии развития событий и готовиться к ним. В случае ухудшения показателей качества воды в Десне, будет внедрена технология усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля, эффективно устраняющего органические загрязнения и неприятные запахи”, – подчеркнул Олег Лысюк.

Как отметил главный санитарный врач Киева, руководитель Киевского городского Центра контроля и профилактики болезней Сергей Чумак, в настоящее время водопроводная вода в столице отвечает всем нормам.

Что говорят ученые о событии и возможных дальнейших последствиях?

Как отметил директор УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Владимир Осадчий, с помощью спутниковых снимков был оценен объем загрязненной воды, попавшей в реку Сейм с сахарного завода в Курской области – это около 5600 тонн. Эта масса за несколько часов уничтожила весь растворенный кислород в воде, что привело к последствиям, которые в последние недели наблюдались в Сейме.

Сейчас загрязнение уже менее концентрированное, чем было в Сейме и в точках отбора воды на Черниговщине. До Киевщины оно дойдет еще в меньшей концентрации.

"Благодаря тому, что Десна в настоящее время очень хорошо работает как самоочистительная система, повышается pH воды, осуществляется насыщение кислородом за счет гидробиологических процессов, загрязнение на Киевщине может быть совсем не ощутимым", - прогнозирует Владимир Осадчий.

В то же время, по словам директора Института гидробиологии НАН Украины Сергея Афанасьева , экосистемы рек Сейм и Десна могут восстановиться через 2-3 года. Он привел пример с экологической катастрофой на Днестре в 1983 году, когда в результате прорыва грунтовой дамбы Стебницкого хвостохранилища, на протяжении 500 км реки погибло все живое. Сергей Афанасьев отметил, что на незарегулированных реках восстановление может произойти через несколько лет.

Наряду Минсреды совместно с учеными, представителями Госводагентства и привлеченных органов прорабатывают все возможные меры по выработке единого наиболее оптимального подхода в восстановлении экосистем и природного качества воды в реках Сейм и Десна