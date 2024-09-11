Об этом пишет министер защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук. Приводим слова автора без комментариев редакции.

Текущая ситуация с загрязнением Сейма и Десны и подготовка ко второму чтению законопроекта об основных принципах государственной климатической политики в Украине - среди вопросов, которые сегодня рассматривались на заседании Комитета Верховной Рады Украины по экологической политике и природопользованию.

С народными депутатами под председательством Олег Бондаренко актуализировали промежуточные результаты локализации и ликвидации последствий загрязнения Сейма и Десны. Попадание сточных вод российского сахарного завода в Сейм привело к значительному экологическому ущербу, с последствиями которого уже несколько недель борется Украина. Так, сумма ущерба только окружающей среде в Черниговской и Сумской областях уже составляет более 405 млн гривен.

Сейчас загрязненная вода движется к границе с Киевщиной, так что, разумеется, у людей возникает много вопросов и страхов. Повлияет ли ситуация на водоснабжение? Каким будет качество воды и вообще будет ли вода у киевлян?

Сразу подчеркиваю, что ситуация контролируемая. Все органы государственной и местной власти, ответственные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия. Загрязнение уже менее концентрированное, чем было в Сейме и в точках отбора воды на Черниговщине. До Киевщины оно дойдет еще в меньшей концентрации. По данным Киевводоканала и оценкам ученых, очистные сооружения Киевской области справятся с этим вызовом. Кроме того, Киевводоканал заготовил 120 тонн пылевидного активированного угля. В случае ухудшения ситуации будет применяться технология усиленной очистки воды. Так что качество воды в кранах потребителей не изменится.

Относительно второго вопроса повестки дня – делюсь хорошими новостями. Комитет одобрил окончательную редакцию законопроекта об основных принципах государственной климатической политики и рекомендовал Верховной Раде принять его во втором чтении и в целом. О важности этого документа можно говорить многое. Отмечу лишь, что его принятие важно для евроинтеграции Украины, подготовки к переговорам с ЕС, а также для выполнения условий Программы Ukraine Facility и получения помощи от стран-партнеров. Должны структурировать свою климатическую политику, определить ее ключевые направления и синхронизировать их с европейской климатической аджендой. Кроме того, климатическая политика, низкоуглеродное развитие – это наш путь успешного восстановления экономики, восстановления разрушенного по новым стандартам.



Благодарю Олега Бондаренко, Леся Василенко и всех народных депутатов за продуктивную работу над законопроектом, который наконец-то вернет Украину "лицом" ко всему цивилизованному миру и позволит синхронно с партнерами преодолевать все вызовы.





