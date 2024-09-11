Светлана Гринчук подчеркнула, что для того, чтобы усилить межведомственную координацию для локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия, вчера под ее председательством состоялось расширенное координационное совещание с участием представителей Министерства здравоохранения Украины, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, ГСЧС Украины, Госрибагент , Госгеокадастра, Госводагентства, ГЭИ, Укргидрометцентра, Института общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМН Украины, Центра общественного здоровья Минздрава, Института гидробиологии НАН Украины, ИПИМ, Госпродпотребслужбы, Черниговской, Сумской и Киевской ОВА, ЧАО «АК «Киевводоканал».Все службы работают над тем, чтобы ситуация стабилизировалась.

Если загрязненная вода достигнет питьевого водозабора, ЧАО «АК «Киевводоканал» готово немедленно откорректировать технологические процессы, чтобы показатели качества питьевой воды отвечали требованиям Государственных санитарных норм и правил. Но в очередной раз подчеркиваем, что на сегодняшний день такие риски отсутствуют.

Лаборатория Киевводоканала регулярно отбирает пробы воды на водозаборе Деснянской водопроводной станции. Кроме того, выезжают для отбора проб в контрольных точках в селах Пуховка и Липки Черниговской области, чтобы оперативно отслеживать ситуацию. А лаборатории Госводагентства и ГЭИ ежедневно проводят усиленный мониторинг вод Сейма и Десны во всех точках отбора проб, в том числе в районе питьевых водозаборов столицы.



Напомним, что источником загрязнения рек Сейм и Десна являются сточные воды сахарного завода с территории России. 14 августа загрязнение было зафиксировано в воде реки Сейм вблизи границы с РФ. 27 августа оно уже попало в реку Десны. Сейчас загрязнение продвинулось ориентировочно на 191 км (около с. Шестовица) от впадения реки Сейм в Десну.

