Ситуация с движением загрязнения Десной в направлении Киевской области контролируется. Все службы усилили мониторинг и контроль качества воды

По обновленным данным прогноза Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достигнуть Киевщины 14-16 сентября. Все службы работают над тем, чтобы ситуация стабилизировалась. В частности, Минокружение сотрудничает с ЧАО «АК «Киевводоканал» по разработке комплекса мер в случае возможного ухудшения качества воды у питьевых водозаборов.

Если качество воды ухудшится, ЧАО «АК «Киевводоканал» готово немедленно откорректировать технологические процессы, чтобы показатели качества питьевой воды отвечали требованиям Государственных санитарных норм и правил. Но подчеркиваем, что на сегодняшний день такие риски отсутствуют.

Лаборатории Госводагентства, ГЭИ и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МЗ регулярно проводят усиленный мониторинг вод Сейма и Десны, в том числе и в районе питьевых водозаборов столицы. В отобранных пробах питьевой воды в контрольных точках ЦЕНТРАЛИЗИРОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ города Киева превышения по санитарно-химическим и бактериологическим показателям - не обнаружены.

Для усиления дальнейших совместных действий Минсреды провело координационное совещание с представителями Министерства здравоохранения Украины, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, ГСЧС Украины, Госрыбагентства, Госгеокадастра, Госводагентства, ГЭИ, Укргидрометцентра, Института общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМН Украины, Центра общественного здоровья Минздрава, Института гидробиологии НАН Украины, ИПИМ, Госпродпотребслужбы, Черниговской, Сумской и Киевской ОВА, ЧАО «АК «Киевводоканал».



Относительно ситуации с качеством воды в Десна. По состоянию на утро 10 сентября загрязнение продвинулось ориентировочно на 191 км (возле с. Шестовица) от впадения реки Сейм в Десну. При визуальном осмотре загрязнение фиксируется точечно и не носит однородного характера. В районе с. Шестовица наблюдается потемнение воды, специфический запах, скопление мелкой рыбы под берегом, единичные случаи гибели рыбы. Ниже по течению – признаки загрязнения не зафиксированы.

В районе города Чернигова фиксируется улучшение ситуации и единичные факты гибели рыбы.

В целом по Десне в Черниговской области продолжается процесс перемещения загрязнения по руслу реки. Худшие показатели фиксируются в с. Боромики и Чернигов. Содержание растворенного кислорода в Десне в районе с. Боромики снизились до 0,26 мгО2/дм³ (норма 4 мгО2/дм³).

На участке Десны между с. Большое Устье и с. Кладьковка содержание растворенного кислорода нормализовалось и составляет 4,7-7,85 мгО2/дм³. В с. Максим и Остер - в пределах 7,80-7,84 мгО2/дм³.

Превышение содержания марганца в 3,8-8,4 раза фиксируется в пунктах с. Пекарев, с. Боромики и Чернигов и составляет 0,38-0,84 мг/дм3 при норме 0,1 мг/дм3. В остальных пунктах содержание марганца составляет 0,040-0,12 мг/дм3. Содержание железа общего в пунктах с. Боромики и Чернигов превышен в 2,3 раза.

Напоминаем, что превышение по марганцу типично для данного времени года. Природные факторы предопределяют некоторые специфические особенности водных ресурсов Черниговской области. Для многих рек характерно повышенное содержание в водах железа и марганца, имеющего естественный характер. В предыдущие годы в это время в г. Десна наблюдались концентрации марганца 0,022-0,17 мг/дм³, железа общего от 0,1-0,50 мг/дм3. В г. Сейм наблюдения по марганцу составляли от 0,019-0,11 мг/дм³, железа в общем от 0,08-0,28 мг/дм³.

Таким образом, повышение железа общего, марганца и аммонийного азота является реакцией экосистемы на общее экологическое состояние реки. Также причиной роста марганца в воде может стать повышенное содержание гумусовых соединений из-за высоких температур воздуха и снижения кислородного режима.

Также в вещах Сейм и Десна превышений пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено.

В реке Сейм в Сумской и Черниговской области постепенно происходит улучшение ситуации, содержание растворенного кислорода медленно растет, однако находится ниже нормы.

За последние сутки Госпродпотребслужбы совместно с ГЭИ и местными органами власти на территории г.Чернигов собрали и утилизировали 25 кг погибшей рыбы. В Сумской области случаев замора рыбы не фиксируется.

Органами местного самоуправления приняты меры по ограничению купания, использования речной воды для хозяйственных нужд и поения скота, а также вылова рыбы и ее реализации на местных рынках.