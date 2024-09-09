7 сентября 2024 года инспекторами Государственной экологической инспекции Центрального округа совместно с Сектором полицейской деятельности на воде Кременчугского районного управления полиции ГУНП в Полтавской области и УВБ Полтавского управления обнаружено судно на территории ландшафтного заказника общегосударственного значения «Сулинский», которое занималось промышленной ловлей обернутыми сетями. штук общей длиной 800 метров, в которых зафиксирована свежая выловленная рыба разных видов общим весом 110 кг.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Центрального Округа. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа для фиксации и установления всех обстоятельств совершения правонарушения. Плавсредство (судно), сетки и рыбу изъяты.

Общий размер нанесенного ущерба окружающей среде составляет более 3 млн грн.

Государственная экологическая инспекция Центрального округа совместно с СПД на воде ГУНП в Полтавской области и дальше будет осуществлять усиленные меры по соблюдению требований природоохранного законодательства на территории ландшафтного заказника общегосударственного значения «Сулинский».