

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук



Среди ключевого:



Мероприятия по аэрации демонстрируют положительную динамику. Светлана Гринчук поручила Государственному агентству водных ресурсов Украины во взаимодействии с ОВА и другими службами определить приоритетные участки для установки дополнительного оборудования.



На участке реки Десна перед Черниговом продолжаются мероприятия по насыщению кислородом поверхностной воды. В точках аэрации содержание кислорода за 2 дня удвоилось. Цвет воды возвращается к природному, посторонние запахи почти отсутствуют.



Загрязнение двигается медленнее, чем течение Десны. Его скорость замедлилась в черте города Чернигов на участке разрушенного автомобильного моста. По всей протяженности реки в пределах Чернигова и ниже по течению до села Количевка признаки загрязнения не наблюдаются.





Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук

Госводагентством и Госэкоинспекцией осуществляется усиленный мониторинг состояния загрязненности рек Сейм и Десна. Результаты измерения ежедневно обновляются на ресурсе ЭкоУгроза. Укргидрометцентр совместно с Госводагентством должны предоставить обновленный прогноз движения органического загрязнения Сейма и Десны в направлении Киева.



Массовую гибель рыбы удалось остановить. Есть редкие случаи мора рыбы в селах Макошино и Салтыкова Девица на Черниновщине. В общей сложности, на территории Черниговской и Сумской областей собрано по 12 тонн погибшей рыбы. Местные власти и активисты расчищают притоки Десны, чтобы рыба могла добраться до мест, куда не дошло загрязнение. Министерство поручило Госэкоинспекции продолжать мероприятия совместно с Госпродпотребслужбой по контролю за реализацией рыбы в этих регионах и информировать население.







Министер защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук



Светлана Гринчук поблагодарила главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, Государственную экологическую инспекцию Украины, Госпродпотребслужбу, ГСЧС Украины, работников водного хозяйства и волонтеров за слаженную работу.