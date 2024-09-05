Пока наблюдается изменение характера загрязнения — оно идет не сплошным разрывом, а передвигается по самой глубокой части реки, по центру. Загрязнение оседает ко дну.

На участке реки Десна перед Черниговом осуществляются мероприятия по насыщению кислородом поверхностной воды.

По данным Госводагентства, в последние пять дней наблюдалась тенденция замедления движения загрязнения: 3 сентября она составляла 10 км/сут, а 4 сентября — 20 км/сут. Изменение скорости продвижения загрязнения зависит от извилистости русла реки.

За последние 30 км продвижение загрязняющих веществ по реке Десна мор рыбы не зафиксировано. У воды серый цвет и неприятный запах. Наблюдается низкое содержание растворенного кислорода и высокие показатели химического потребления кислорода. Зафиксировано превышение по марганцу, вызванное процессом гниения погибшей рыбы.

На реке Десна специалисты Госэкоинспекции совместно с рыбоохранным патрулем осуществляют мероприятия по улавливанию погибшей рыбы. Всего на сегодня на территории Черниговской области собрано 8 тонн погибшей рыбы, а на территории Сумской области уже собрано более 12 тонн погибшей рыбы.





С целью спасения живой рыбы в местах, куда еще не дошло загрязнение, местными властями и активистами осуществляется расчистка притоков реки Десна, чтобы рыба могла туда заходить беспрепятственно.

Для обеспечения санитарно эпидемического благополучия населения Госпродпотребслужба и Госэкоинспекция ввела усиленные меры контроля за реализацией рыбы в этих регионах. Осуществляется информирование населения о вероятной опасности использования воды из реки Сейм и Десна для поения скота и полива овощей. Фактов торговли рыбой, потерпевшей гибель в реках, не выявлено.