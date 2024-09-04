Но не для сферы защиты окружающей среды. Запущенные процессы уже не остановить. Мы сделали для этого все возможное и даже большее. Мы сдвинули с места те болезненные вопросы, которые десятки лет тормозились, дискутировались, но не доходили до логического решения под влиянием внешних и внутренних факторов, из-за желания отдельных групп сохранять статус-кво и оставлять все неизменным.

запущен новый украинский климатический трек – не на словах, а с конкретными действиями и результатами. С представленными впервые в истории Украины собственными павильонами на ежегодных международных климатических конференциях - СОР27, СОР28 и СОР29 в этом году. С привлечением внимания сотен международных партнеров с подписанными декларациями и соглашениями, переговорами и договоренностями. Есть полностью подготовленные проекты основного климатического закона Украины и Стратегии реализации государственной политики в сфере изменения климата, работающий Климатический офис в Украине и построенная климатическая архитектура. Уже сделаны шаги, чтобы быть участником карбонмаркета и подготовлен фундамент, чтобы в следующем году в Украине в пилотном режиме заработала система торговли выбросами;

запущенная реформа управления отходами, заложен фундамент создания современной мусорообрабатывающей инфраструктуры в Украине и договоренности с инвесторами, запуск экспериментальной системы расширенной ответственности производителя с бизнесом, сформирован новый рынок управления опасными отходами;

запущенную реформу уменьшения и контроля промышленного загрязнения Да, это именно та реформа, которой ожидали десятки лет жители Кривого Рога, Мариуполя, Днепра, Запорожья и т.д. Теперь рамочное законодательство принято, европейские Лучшие доступные технологии и методы управления по ряду отраслей проработаны и готовы к утверждению, а Украина имеет официальный статус наблюдателя в Севильском процессе;

завершена реформа недропользования. Значительно упрощена процедура участия в аукционах. Она стала прозрачной и понятной всем участникам. Результат +3,44 млрд грн в госбюджет за продажу спецразрешений на электронных аукционах в 2023-2024 годах. За последние два года мы сделали максимум, чтобы Украина стала равноправным участником European Critical Raw Materials. Прозрачность процедур, современные правила в соответствии со стандартами ЕС и предохранители изнурительного использования природных ресурсов – это уже заложенный фундамент развития этой отрасли;

доведенную до финиша реформу лесного хозяйства. Лесная отрасль в Украине уже не дотационна - она ​​платит весомые налоги в государственный бюджет. Прибыль ГП "Леса Украины" за первое полугодие 2024 года составляет 11,14 млрд грн, а оборот древесины прослеживается онлайн от заготовки к реализации на экспорт. Еще в 2021 году мы начали с разработки электронного лесорубного билета, а уже в конце 2023 запустили электронный сертификат о происхождении древесины, который является конечным документом в цепи контроля за оборотом древесины. Это позволило понять, что 50% экспертной древесины до сих пор были "серыми". Компьютер обмануть невозможно, так что на протяжении 2024 года бизнес понял, что лучше работать прозрачно, платя налоги, и в равных цифровых условиях будешь конкурентоспособным. Да, здесь есть еще над чем работать, но изменение подходов вместе с цифровыми инструментами, это уже необратимый путь к прозрачности отрасли, много лет коррумпированной;

заложен фундамент нового менеджмента территорий природно-заповедного фонда Украины, где европейские самодостаточные парки могут развивать рекреацию и имеют ресурсы, чтобы сохранить уникальные экосистемы. Результат – в 2023 году поступления парков от рекреации выросли в 7 раз. В 2024 году прогнозируется еще +10%;

реанимированную реформу государственного экологического контроля. Это также та реформа, о которой долгое время дискутировали до полномасштабного вторжения. Мы представили стратегию, как изменить систему - чтобы больше не было дискуссий о качественной или не слишком работе инспекторов, а также с учетом новых акцентов - потребности фиксировать преступления России против окружающей среды и вычислять убытки;

запущенную реформу системы химической безопасности Рамочное законодательство, 2 имплементированы основные европейские технические регламенты CLP и REACH и начата работа над соответствующими реестрами - химических веществ, потенциальных угроз и т.д.

Об этом пишет Руслан Стрелец на своей странице в сети Фейсбук. Приводим слова автора без комментариев редакции.Однако за почти 3 года работы команды Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины во время войны имеем:

И это все о евроинтеграции. О конкретных шагах Украины по пути в Европейскую семью. О достижениях, которые будет представлять Украина во время переговоров с ЕС. О тех мерах, которые будет оценивать ЕС, принимая окончательное решение. Назову всего несколько цифр. 13 евроинтеграционных законов подготовлено Министерством и одобрены народными депутатами за более чем два года войны. Столько же – за 5 лет до полномасштабного вторжения. 1 балл – оценка Еврокомиссии за работу в 2014 – 2022 годы. 2 балла – за 2022 – 2023 годы. Это оценка и закрытие 20-летнего спора с Румынией и ратификацию двух поправок к Конвенции Эспо. И за присоединение после 10 лет проволочек к Минаматской конвенции, и за каждую проведенную евроинтеграционную реформу в окружающей среде.

Отдельный наш трек широко известен в мире – это полная цифровизация отрасли. Мы начали его в 2021 году. Сегодня уже есть развитая ЭкоСистема. Эта онлайн платформа об антикоррупции, прозрачности и удобстве взаимодействия граждан, бизнеса и государства. Сегодня ЭкоСистема имеет более 1,3 млн. пользователей. В ней работает около 92,5 тыс. предпринимателей. Для них онлайн доступна 21 услуга из 29 существующих в окружающей сфере. Всего за это время бизнес оформил здесь более 120 тысяч разрешительных документов. Часть ЭкоСистемы - ЭкоУгроза. На ЭкоУгрозе украинцы получают актуальную информацию о состоянии окружающей среды и сообщают государству о фактах причинения вреда природе, а государственные экологические инспекторы фиксируют результаты проверок.



Глобальный трек – это расчет ущерба окружающей среде от войны. Мы сделали то, что никто не делал до нас в мире. Мы создали универсальные методики обсчета вреда природе и объединили международное сообщество по вопросам ответственности агрессора. "Под зонтиком" пункта 8 Формулы Мира Президента Владимира Зеленского Международная рабочая группа под председательством эксминистерки иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и главы Офис Президента Украины Андрей Ермак наработала Экологический договор для Украины - 50 рекомендаций, воплощающих унифицированный подход к оценке влияния войны на за причиненный вред, а также предложения по "зеленому" восстановлению. Минокружение разработало проект Окружающей декларации, которая должна запустить анонсированную Президентом Глобальную платформу для оценки убытков. По инициативе немецких партнеров запущена Международная платформа действий по зеленому восстановлению Украины на полях Ukraine Recovery Conference 2024. Начиная с 2022 года Ukraine Recovery стала нашей постоянной площадкой для диалога и привлечения внимания мира к Украине.



Мы сталкивались с вызовами и реагировали на них. Это, например, обеспечение людей питьевой водой на Днепропетровщине, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях. Мы предложили соответствующую программу комплексного водообеспечения территорий, подвергшихся влиянию военных действий. С реализацией ее мероприятий доступ к воде получат 1,5 млн. украинцев в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. А до конца 2025 года еще 2 млн. украинцев. Мы следили за тем, чтобы люди были снабжены топливной древесиной. Правительство приняло соответствующие меры, чтобы жители территорий, где ведутся боевые действия, могли собирать оставшиеся после вырубки порубочные остатки. Кроме того, сегодня на складах ГП "Леса Украины" достаточно древесины, чтобы успешно пройти этот отопительный сезон.



Здесь можно еще перечислять множество достижений. Отмечу только, что это все результаты командной работы Министерства и подчиненных ЦОИВ, которые мы смогли достичь благодаря лидерству Президента Украины Владимиру Зеленскому, политической воле к принятию решений председателя Верховной Рады Украины Ruslan Stefanchuk, взвешенной государственной позиции Премьер-министра Украины Денис Шмигаль, главы Экокомитета Верховной Рады Украины Олега Бондаренко и народных депутатов во время одобрения нормативных актов. Это результаты, которые были бы невозможны и без совместной работы и жарких дискуссий с представителями экологического активного сообщества, общественными организациями, учеными, экспертами.

Горжусь тем, что имел возможность работать совместно, в этой команде и быть полезным стране. Почти 5 лет работы в Министерстве и из них почти 2,5 года в должности Министра - безумная ответственность, которую чувствовал каждый день.

Благодарю за поддержку в работе эксеврокомиссара по окружающей среде, океанам и рыболовству Virginijus Sinkevičius, Министрам окружающей среды Германии Штеффи Лемке, Литвы Simonas Gentvilas, Финляндии Kai Mykkänen, Молдовы Lazarencu Sergiu, Румынии Miruauch, Румынии Mircea Fech.

Да, каждая история имеет свое начало и свое завершение. Однако, когда заканчивается один том той или иной книги, обязательно начинается другой.

Пора двигаться дальше…



