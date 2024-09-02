Ко Дню знаний Государственная экологическая инспекция Столичного округа совместно с Благотворительными фондами передали 19 подарков детям из детского дома семейного типа.

Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Столичного округа.



В большой семье Ирины и Владимира Сербиных воспитываются 19 детей в возрасте от 1,5 до 19 лет, среди которых есть как сироты, так и дети, лишенные родительской опеки. Ранее большая семья проживала в Донецкой области, но из-за начала военных действий была вынуждена эвакуироваться.

2 сентября для семи детей из детского дома семейного типа Сербиных раздался школьный звонок.

Специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа во главе с руководителем Яной Майбородой вместе с Благотворительным фондом "Соломка" и его руководителем Александром Соломенцевым подарили детям 19 подарков. Дети получили школьные рюкзаки, сумки для обуви, а также учебные принадлежности, включая канцелярские товары, краски, фломастеры, карандаши, пластилин, ланчбоксы, наборы для рисования и папки, а также витамины от Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда».