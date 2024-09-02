Также, и.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович провел выездное совещание в городе Батурин, к участию в котором были привлечены руководители Черниговской и Сумской областных экологических инспекций, а также городской председатель г. Батурин Леонид Душа, активно сотрудничающий с Госэкоинспекцией.

Обсудили текущую ситуацию, координацию действий и разработку дальнейших планов по мониторингу и защите реки Сейм. Специалисты Госэкоинспекции Черниговской области отобрали пробы воды в реке Сейм возле города Батурина для анализа.

Сергей Жук, руководитель Государственной экологической инспекции Черниговщины, сообщил о принятии срочных мер в связи с загрязнением реки Десна. За последние четыре дня был произведен отбор проб воды для лабораторных исследований. Загрязненный участок реки достиг села Кладьковка. Основные усилия направлены на ликвидацию последствий в Черниговской области, в частности, в селах Макошино и Максаки.

В своем отчете руководству Государственной экологической инспекции Украины и.о. начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области Валерий Пиюк доложил о положительной динамике восстановления экологического состояния реки Сейм на участке от государственной границы с РФ до поселка Чаплищи Сумской области.

Валерий Пиюк отметил, что по результатам мониторинга отмечено незначительное увеличение содержания растворенного кислорода в воде, уменьшение интенсивности неприятного запаха и восстановление естественной окраски воды. Эти изменения сопровождаются возвращением к реке видов фауны, чувствительным к загрязнению, таким как утки и лягушки.



Госэкоинспекция обеспечивает систематический мониторинг экологического состояния рек Сейм и Десна. На основе данных лабораторных исследований и экспертных оценок разрабатываются и внедряются комплекс мер по сохранению водных ресурсов. Госэкоинспекция и дальше будет информировать о ситуации на реках Сейм и Десна.