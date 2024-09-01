По предварительному прогнозу Укргидрометцентра, органическое загрязнение должно было достичь Чернигова 30 августа – 2 сентября – это 166 км от впадения реки Сейм в реку Десна. Однако сейчас тенденция ежесуточного замедления движения органических веществ из-за их разбавления водами реки Десна в несколько раз.
По данным Госводагентства, 30 августа по г. Десна органические вещества двигались со скоростью 26 км/сут, 31 – 22 км/сут, 1 сентября – 18 км/сут. Такая тенденция будет сохраняться, соответственно, загрязнение достанется Чернигову ориентировочно 3-5 сентября.
Также информируем, что по данным мониторинга в Сумской области происходит стабилизация состояния реки Сейм от границы с РФ до поселка Чаплищи Сумской обл. Там отмечается незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, уменьшение резкого неприятного запаха и восстановление природного цвета.
В связи с тем, что в воде Сейма происходит оседание взвешенных веществ на дно реки – проведение искусственной аэрации в Сумской области невозможно, ведь это может привести к повторному загрязнению реки. Мероприятия по оздоровлению реки обязательно будут проведены после определения безопасного метода проведения работ и преодоления последствий чрезвычайного происшествия.
Специалисты Госводагентства и Госэкоинспекции круглосуточно анализируют данные, полученные от лабораторий и экспертов, и нарабатывают соответствующие мероприятия.