Также информируем, что по данным мониторинга в Сумской области происходит стабилизация состояния реки Сейм от границы с РФ до поселка Чаплищи Сумской обл. Там отмечается незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, уменьшение резкого неприятного запаха и восстановление природного цвета.

В связи с тем, что в воде Сейма происходит оседание взвешенных веществ на дно реки – проведение искусственной аэрации в Сумской области невозможно, ведь это может привести к повторному загрязнению реки. Мероприятия по оздоровлению реки обязательно будут проведены после определения безопасного метода проведения работ и преодоления последствий чрезвычайного происшествия.

Специалисты Госводагентства и Госэкоинспекции круглосуточно анализируют данные, полученные от лабораторий и экспертов, и нарабатывают соответствующие мероприятия.