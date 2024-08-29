В реках Сейм и Десна не обнаружены превышения химических или высокотоксичных компонентов, но зафиксировано загрязнение органического характера. Это подчеркнул и.о. Главы Госэкоинспекции Игорь Зубович в прямом эфире телеканала «Мы Украина».

Кроме того, Госэкоинспекция совместно со всеми органами работает по сбору рыбы через море.

«Сейчас в Сумской области собрано почти 10 тонн рыбы. Преступления фиксируются и рассчитывается вред окружающей среде. Зарегистрировано уголовное производство, проводится расследование», - отметил Игорь Зубович.

Напомним, вчера в эфире национального марафона Единые новости Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал о последствиях загрязнения реки Сейм в Сумской области. Министр также подчеркнул, что угрозы питьевому водоснабжению населения нет. Ведь питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не производятся. Все службы на местах делают все, чтобы население не пострадало.

Для определения дальнейших шагов реагирования сегодня состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.