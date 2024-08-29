Cитуация с качеством воды в реках Сейм и Десна контролируется, угрозы питьевому водоснабжению нет

Об этом говорится в сообщении Минcреды.Все службы Минсреды проводят постоянный мониторинг качества воды, отобрано более 50 проб и направлено для анализа в лабораторию. Об этом заявил первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в эфире телеканала ТРК "Киев".“Предварительная оценка качества воды установила, что никаких превышений химических и высокотоксичных компонентов в реках Сейм и Десна не обнаружено. Это загрязнение органическими веществами», – рассказал Александр Краснолуцкий.

По его словам, по инициативе Госэкоинспекции в Киевской, Сумской и Черниговской областях проведено 7 заседаний комиссий районных и областных ТЭБ и ЧС. Жителям запрещено брать воду из рек для технических нужд, ловить рыбу и купаться.

Замминистра также сообщил, что для определения дальнейших шагов реагирования сегодня состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Будут предоставлены распоряжения о том, как действовать каждому органу исполнительной власти и местному самоуправлению.



"Мы надеемся, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна должна улучшиться через несколько дней", - добавил Александр Краснолуцкий.



Напомним, вчера в эфире национального марафона Единые новости Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал о последствиях загрязнения реки Сейм в Сумской области. Министр также подчеркнул, что угрозы питьевому водоснабжению населения нет. Ведь питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не производятся. Все службы на местах делают все, чтобы население не пострадало.







