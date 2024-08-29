Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" вместе с партнерами передала крупную партию помощи Государственной пограничной службе Украины.



Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета фонда Надежда Валерий Дубиль.

Станции Starlink, мовики, дроны, мощные зарядные станции, витаминные комплексы – этот груз будет использован для выполнения боевых задач и поддержки здоровья пограничников, которые несут службу на самых горячих участках фронта.

«Наш фонд системно поддерживает наших героических защитников-пограничников! Мы передали им сотни fpv-дронов, языков, старлинков, средств питания, мощных зарядных станций. Оборудовали кабинет гастроколоноскопии, передали аппараты Easy Pulse, «искусственную почку» Prismaflex, лазерное хирургическое оборудование для проведения сложных вмешательств и другое дорогостоящее медицинское оборудование в госпитале пограничников на донецком и харьковском направлениях, а также регулярно оказываем помощь госпиталю пограничной службы. Знаем, как многие украинские пограничники, наряду с другими подразделениями сил обороны, делают для защиты Украины и возвращения наших границ! Спасибо за службу и за сотрудничество! Слава Украине!» – резюмировал Валерий Дубиль.