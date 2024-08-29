Министр Руслан Стрелец в эфире Национального марафона Единственные новости рассказал о загрязнениии реки Сейм в Сумской области
Об этом говорится в сообщении Минсреды.
Министр подчеркнул, что угрозы питьевому водоснабжению населения нет. Ведь питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не производятся. Все службы на местах делают все, чтобы население не пострадало.
На сегодняшний день местными властями в Черниговской, Сумской и Киевской областях запрещено купание, лов рыбы, использование речной воды для хозяйственных нужд на реке Сейм и Десна.
Для контроля и локализации ситуации на сегодняшний день усилен мониторинг качества воды, предоставлены соответствующие поручения. Ситуация контролируется.
Для контроля и локализации ситуации на сегодняшний день усилен мониторинг качества воды, предоставлены соответствующие поручения. Ситуация контролируется.