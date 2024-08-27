Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции Полесского округа.В рамках визита эстонские коллеги посетили разрушенные в результате вражеских атак объекты гражданской энергетической инфраструктуры на территории Житомирской и Киевской областей, осмотрели пострадавшие от ракетного обстрела помещения больницы «Охматдет», имели возможность наглядно ознакомиться с процедурой разминирования территорий, продемонстрированной специалистами ГСЧС Украины и провели встречи с руководством Житомирской областной прокуратуры, коллективом Государственной экологической инспекции Полесского округа.



Представители Эстонии в очередной раз отметили неизменную поддержку Украины в ее борьбе за свободу и независимость, выразили свою заинтересованность в обмене опытом в борьбе с преступлениями против окружающей среды, расширении сотрудничества между экологическими и правоохранительными органами Украины. Эстонии и акцентировали внимание на стремлении содействовать дальнейшему объединению мира вокруг формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности пункта 8 «Экологическая безопасность».



Начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский поблагодарил Эстонию за поддержку Инспекции в осуществлении ее деятельности.

Обе стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и обмену опытом.