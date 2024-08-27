Влияние войны на окружающую среду, получение репараций от России, евроинтеграция и подготовка Украины к Климатическому саммиту СОР29 – Министр Руслан Стрелец пообщался с журналистом французского издания Le Grand Continent.
По словам Руслана Стрельца, на сегодняшний день общая сумма окружающих убытков от войны превышает 2,5 триллиона гривен.
«Война закончится, и процесс возвращения репараций будет длительным и сложным. Поэтому сегодня делаем все возможное, чтобы наши потомки получили эту компенсацию», - добавил Министр
Министр рассказал о применении ЭкоЗагроза - важный инструмент украинского экологического инспектора при фиксации ущерба, нанесенного окружающей среде. На ЭкоУгрозе пользователям доступна вся необходимая информация – от данных мониторинга окружающей среды до сведений об экологических угрозах и преступлениях против живой природы.
В интервью обсудили вопросы мировой и украинской климатической повестки дня.
«Пока мир инвестирует триллионы долларов в борьбу с изменением климата, военные действия путинской россии приводят к высвобождению огромного количества дополнительных выбросов, усугубляя климатический кризис и нивелируя усилия международного сообщества», - отметил Министр.
Руслан Стрелец, как член делегации Украины, который будет участвовать в переговорах о вступлении Украины в ЕС, рассказал о процессе евроинтеграции окружающей среды: «Даже в условиях полномасштабной войны Украина продолжает приближать свое экологическое законодательство к нормам ЕС. Специалисты Министерства постоянно взаимодействуют с Европейской Комиссией. Впереди много работы, но «мы готовы принять этот вызов». При этом за последние два года Украина прошла значительный путь реформ, в том числе и в сфере защиты окружающей среды. И это по достоинству оценила Еврокомиссия».