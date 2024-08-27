В интервью обсудили вопросы мировой и украинской климатической повестки дня.

«Пока мир инвестирует триллионы долларов в борьбу с изменением климата, военные действия путинской россии приводят к высвобождению огромного количества дополнительных выбросов, усугубляя климатический кризис и нивелируя усилия международного сообщества», - отметил Министр.

Руслан Стрелец, как член делегации Украины, который будет участвовать в переговорах о вступлении Украины в ЕС, рассказал о процессе евроинтеграции окружающей среды: «Даже в условиях полномасштабной войны Украина продолжает приближать свое экологическое законодательство к нормам ЕС. Специалисты Министерства постоянно взаимодействуют с Европейской Комиссией. Впереди много работы, но «мы готовы принять этот вызов». При этом за последние два года Украина прошла значительный путь реформ, в том числе и в сфере защиты окружающей среды. И это по достоинству оценила Еврокомиссия».





