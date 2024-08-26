Недавно украинская парламентская делегация посетила государства Латинской Америки, а именно: Чили, Аргентину и Парагвай. О подробностях этого визита рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" заместитель председателя Комитета ВР по внешней политике и международному сотрудничеству Арсений Пушкаренко.





"Эти страны были избраны неслучайно, – подчеркнул он, – ведь Чили должна принять международную Конференцию по 5-му пункту Формулы мира, в котором говорится о восстановлении территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ 1991 года, а Аргентина соглашает в этом пункте совместно с Эстонией".

Также ранее в эти страны совершила визит правительственная делегация во главе с первым вице-премьером - министром экономики Украины Юлией Свириденко.

"Ключевыми темами визита были оживление межпарламентского сотрудничества, имплементация украинской Формулы мира, торговое и экономическое сотрудничество. В этих странах Латинской Америки наша делегация провела встречи на самом высоком уровне, со спикерами обеих палат Парламентов, Комитетов внешней политики, группами дружбы". время визита в Аргентине была создана группа дружбы с Украиной", – сообщил Арсений Пушкаренко.