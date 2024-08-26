Недавно украинская парламентская делегация посетила государства Латинской Америки, а именно: Чили, Аргентину и Парагвай. О подробностях этого визита рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" заместитель председателя Комитета ВР по внешней политике и международному сотрудничеству Арсений Пушкаренко.
"Эти страны были избраны неслучайно, – подчеркнул он, – ведь Чили должна принять международную Конференцию по 5-му пункту Формулы мира, в котором говорится о восстановлении территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ 1991 года, а Аргентина соглашает в этом пункте совместно с Эстонией".
Также ранее в эти страны совершила визит правительственная делегация во главе с первым вице-премьером - министром экономики Украины Юлией Свириденко.
"Ключевыми темами визита были оживление межпарламентского сотрудничества, имплементация украинской Формулы мира, торговое и экономическое сотрудничество. В этих странах Латинской Америки наша делегация провела встречи на самом высоком уровне, со спикерами обеих палат Парламентов, Комитетов внешней политики, группами дружбы". время визита в Аргентине была создана группа дружбы с Украиной", – сообщил Арсений Пушкаренко.
Украинская парламентская делегация во время визита в Чили.
Кроме того, украинские парламентарии провели встречи в Министерствах иностранных дел, Министерствах обороны и Министерствах юстиции с Уполномоченными по правам человека этих государств. Во всех трех странах визит парламентскую делегацию заверили в поддержке Украины и заинтересованности в двустороннем межгосударственном сотруднице.
"К сожалению, мы чувствуем в этом регионе нехватку правдивой информации о том, что происходит в нашем государстве. Посольства России, расположенные в Латинской Америке, и их агентурная сеть распространяют дезинформацию. Поэтому мои коллеги во время встреч активно и широко доносили факты ситуации в Украине", – отметил народный депутат.
Украинская парламентская делегация во время визита в Аргентину.
Одним из основных положительных результатов визита, добавил парламентарий, является то, что Чили подтвердила готовность принимать международную Конференцию по реализации 5-го пункта Формулы мира. Во время встреч обсуждались и организационные моменты. Также наши парламентарии получили заверение, что Аргентина прилагает усилия по проведению этой Конференции и привлечению как можно большего количества стран.
"Для внедрения украинской Формулы мира нам важно каждое государство. И очень хорошо, что все больше государств Латинской Америки поддерживает ее имплементацию. Мы благодарны всем странам, участвовавшим в Первом Глобальном саммите мира и помогающим нам приблизить справедливый мир", - подчеркнул Арсений. Пушкаренко.