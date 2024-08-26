За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 14 млн 928 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 5 млн. 927 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 882 тыс. грн.





Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Ивано-Франковская область

Инспекцией Карпатского округа произведен расчет убытков на сумму

720 тыс. 643 грн. за незаконную рубку 118 сырорастущих и сухостойных деревьев разных пород вне населенного пункта с. Езуполь Езупольского сельского совета Ивано-Франковского района. Материалы направлены в ГУНП в Ивано-Франковской области и Ивано-Франковской областной прокуратуре.

Кировоградская область

Инспекцией Приднепровского округа проведен расчет убытков и предъявлены 2 претензии Александровскому поссовету на общую сумму 2 млн 869 тыс. 275 грн. за засорение земельных участков, расположенных за пределами населенного пункта с. Несватовное Кропивницкого района, твердыми бытовыми отходами.

Полтавская область

Инспекцией Центрального округа произведен расчет убытков на общую сумму 6 млн 862 тыс. 433 грн. за обнаруженные в акватории Кременчугского водохранилища, в пределах ландшафтного заказника общегосударственного значения «Сулинский», бесхозяйственных незаконных орудий ловли (сетки и ятер) с рыбой разных видов. Материалы направлены в ГУ ЧП в Полтавской области.



Харьковская область

Инспекцией в Харьковской области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Богодуховскому городскому совету на сумму 584 тыс. 181 грн., за самовольное пользование недрами (подземными водами) без разрешения на специальное водопользование. Материалы направлены в Богодуховскую окружную прокуратуру.