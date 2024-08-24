Этот день 33 года назад стал началом нашего общего экзамена: сохраним ли мы государство? Сможем ли сделать все необходимое, чтобы это государство существовало и процветало?

Наша независимость – не на бумаге. Это путь каждого из нас. Это все, что делают Вооруженные Силы – и все, что мы делаем за их спинами. Наша Независимость в каждом действии и каждом решении.

Независимость является целью каждого направления сферы защиты окружающей среды:

Независимость от дотаций и до доходности лесного хозяйства Украины. Развитие лесной инфраструктуры, облесение, несмотря на весомое влияние боевых действий на лесные экосистемы. Независимость национальных парков и учреждений, работа по рыночным механизмам и усиление рекреационного потенциала и инструментов для защиты уникальной среды.

Независимость бизнеса от решений чиновников в окружающей сфере за счет цифровизации всех процессов.

Независимость страны в выборе строить хорошие отношения с адекватными соседями, совместно реализовывать новые проекты и заботиться об окружающей среде. Независимость приобщаться к глобальным инициативам и быть их инициаторами.

Независимость в выборе быть частью ЕС, ежедневно приближаться к ЕС и начать новые международные треки. Мы в центре уникальной для современного мира инициативы по защите окружающей среды от влияния боевых действий. Окружающий пункт 8 Формулы мира президента Владимир Зеленский объединил государства и организации. Это то, чего не было раньше – и что мы взяли на себя, несмотря на военную угрозу.

За каждым шагом и каждым направлением стоят люди. Сознательны в своем выборе и преданы своему делу. Этот день и все его итоги были бы невозможны без наших людей, как и Независимость не существовала бы без наших защитников. Низкий поклон всем, кто защищает народ Украины от российского террора. Мы все вместе создаем Независимость Украины.



