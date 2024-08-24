Об этом рассказал председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

«По запросу командира бригады Андрея Билецкого мы отгрузили военным оборудование, необходимое для выполнения боевых задач, обустройства позиций, строительства оборонительных рубежей. Бойцы Третьей штурмовой бригады воюют на Востоке Украины, где сейчас ведутся тяжелые бои. Кроме того, вчера стало известно, что ребята из 3 ОШБр пошли в наступление на Харьковщине, поэтому эта помощь для них очень важна. Это уже третья масштабная передача помощи именно Третьей отдельной штурмовой бригаде, ведь штурмовики всегда находятся в самом эпицентре боевых действий и регулярно нуждаются в необходимых средствах и необходимом оборудовании. Вместе с нашими друзьями EDG-group продолжаем работать, поддерживать Силы обороны, приближать мир и победу Украины», – рассказал Валерий Дубиль.



С первых дней полномасштабного вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы Надежда системно поддерживает Силы обороны Украины. Команда фонда, при участии партнеров, передала сотни FPV-дронов, разведывательных БПЛА, станций Starlink, сотни генераторов, мощных зарядных станций, десятки РЭБов, автомобилей, источников питания и другого груза, необходимого для выполнения задач по защите Украины.







