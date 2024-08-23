По приглашению и.о. Председателя Государственной экологической инспекции Украины Игоря Зубовича в Украине с официальным визитом находится делегация Эстонского совета по окружающей среде и представитель прокуратуры Эстонской Республики - координатор экологических преступлений в Эстонии.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Цель визита – налаживание контактов, обмен опытом и сотрудничество в сфере противодействия экологическим преступлениям.

Также представители Эстонии подчеркивают стремление продвигать формулу мира, предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским, в контексте экологической безопасности.



В программе визита обмен опытом с коллегами из Государственной экологической инспекции Украины, с представителями органов прокуратуры Украины.