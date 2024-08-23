По приглашению и.о. Председателя Государственной экологической инспекции Украины Игоря Зубовича в Украине с официальным визитом находится делегация Эстонского совета по окружающей среде и представитель прокуратуры Эстонской Республики - координатор экологических преступлений в Эстонии.
Также представители Эстонии подчеркивают стремление продвигать формулу мира, предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским, в контексте экологической безопасности.
В программе визита обмен опытом с коллегами из Государственной экологической инспекции Украины, с представителями органов прокуратуры Украины.
Также эстонские коллеги в сопровождении специалистов Государственной экологической инспекции Полесского округа и Государственной экологической инспекции Столичного округа посетят места попадания вражеских ракет и беспилотников на территории Житомирской и Киевской областей, обсудят причинение вреда окружающей среде в результате военной агрессии и методик исчисления нанесенного ущерба с целью взыскания репараций и восстановления безопасной окружающей среды для дальнейшего объединения мира вокруг формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности пункта 8 «Экологическая безопасность».
Обмен знаниями и опытом в сфере противодействия преступлениям против окружающей среды, особенно в условиях военной агрессии россии, является вопросом актуальным и представляющим интерес для обеих сторон. Поэтому сотрудничество между Украиной и Эстонией, как страной, которая с первых дней войны демонстрирует свою активную и всестороннюю поддержку Украины в ее стремлении защитить себя и восстановить как свою территориальную целостность, так и изуродованную войной окружающую среду, важно и имеет все перспективы к дальнейшему развитию.