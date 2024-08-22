21 августа 2024 года специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа во время мероприятий, направленных на предотвращение и выявление незаконного добывания (отлова) водных биоресурсов, на Киевском водохранилище возле села Глебовка Вышгородского района Киевской области обнаружили факт грубого нарушения правил промыслового рыболовства.

Звеньевой рыбак осуществлял промысловый лов рыбы, используя на 8 сеток больше, чем разрешено в соответствии с приложением к журналу учета изъятых биоресурсов. В результате было выловлено рыбу общим весом 68,5 кг, а именно:судака обыкновенного – 49 экземпляров,леща – 11 экземпляров,карася серебристого – 8 экземпляров,окуняобыкновенного – 3 экземпляра,сплетни обыкновенной – 19 экземпляров.

Этими действиями нарушен подпункт 12 пункта 2 раздела III Правил промышленного рыболовства во внутренних рыбохозяйственных водных объектах, утвержденных приказом Минагрополитики от 10.04.2023 № 785, а также статью 63 Закона Украины «О животном мире».

На место происшествия вызваны работники Вышгородского РУП ГУНП в Киевской области. Внесены сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, продолжается соответствующее расследование.