Ратификация Римского статута — возможность привлечь Россию к ответственности за преступления против окружающей среды в Международном уголовном суде.

Об этом говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.Верховная Рада Украины приняла ратификацию Устава Международного уголовного суда (МКС), который еще называют Римским уставом. Документ поддержал 281 народный депутат.Это событие приближает нас к цели — привлечению виновных к ответственности и возмещению россией ущерба, нанесенного окружающей среде Украины.

По словам Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, ратификация Римского устава является одной из рекомендаций Экологического договора, разработанного рабочей группой высокого уровня под сопредседателем руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и эксвицепремьер-министра, бывшего министерства иностранных дел Швеции Маргот.

Именно Римский устав предусматривает возможность преследования нападений, которые сознательно наносят широкомасштабный, долговременный и серьезный ущерб окружающей среде и определяются военными преступлениями.





«Другая рекомендация Экологического договора была адресована ассамблее государств-участников Международного уголовного суда. Она касалась возможности включения экоцида как основного международного преступления в Римский устав. Теперь Украина, как государство-участник МКС имеет еще больше возможностей создать первый в мире прецедент - и привлечь к уголовной ответственности страну-агрессора за вред окружающей среде в результате войны», — отметил Руслан Стрелец.

По его словам, сумма ущерба окружающей среде Украины в результате вооруженной агрессии России уже превышает 2,5 трлн грн. Количество зафиксированных преступлений россиян против природы Украины – более 5,5 тысяч.



«Окружающая среда больше не может оставаться молчаливой жертвой войны. Ратификация Римского устава позволит значительно усилить работу МКС по привлечению россиян к ответственности за преступления, совершенные на территории Украины. Благодарю Правительство Украины, Генерального прокурора Андрея Костина, заместителя руководителя Офиса Президента Ирину Мудрую, Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и всех народных депутатов, благодаря работе которых это важное решение принято. Теперь Украина присоединилась к ключевому мировому органу правосудия и это будет способствовать приоритизации наших вопросов в международном уголовном суде», - отметил Руслан Стрелец.







