Сегодня на Днепропетровщине Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по обеспечению украинских городов и общин водой.

Уже сегодня Кабинет Министров Украины принял Программу комплексного водообеспечения территорий, подвергшихся влиянию военных действий, на период до 2030 года.

“Повреждены гидротехнические сооружения, каналы, трубопроводы, разграблено имущество и оборудование у линии фронта, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС – как результат, имеем 9 регионов, где необходимы немедленные действия. Это Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Кировоградская, Одесская, Харьковская и Херсонская области», – отметил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Реализация программы предусматривает:

800 млн куб. м воды для маловодных регионов ежегодно за счет опрокидывания;

▪️ аккумуляция 1,6 млрд кубических метров воды;

▪️ более 3 тыс. км новых водопроводов;

▪️ 250 новых и реконструированных насосных станций;

▪️ 20 отремонтированных гидротехнических сооружений;

▪️ 460 скважин для альтернативного водоснабжения;

▪️ 3,9 млн жителей фронтовых областей, имеющих доступ к питьевой воде (после деоккупации рассчитываем на 9 млн человек).

Уже в течение года Николаевщина будет снабжена водой. До конца 2025 года доступ к воде получат 2 млн. украинцев - в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

“Программа очень важна для нашего государства сейчас. Она обеспечит необходимый объем питьевой воды для 9 областей, а также новые рабочие места для людей, занятых в восстановлении разрушенной инфраструктуры и строительстве новых водохозяйственных объектов. Фронтовые области будут достаточно качественной питьевой воды. Там, где есть вода, есть и жизнь”, - подчеркнул Министр.