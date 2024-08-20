15 и 16 августа на территории ландшафтного заказника общегосударственного значения «Сулинский» на Полтавщине и Черкасщине и в административных пределах Лесковской ОТГ Черкасского района, государственные инспекторы Государственной экологической инспекции Центрального округа совместно с Сектором полицейской деятельности на воде Главного управления Национальной полиции в Полтавской области и Роты Обслуживание водных объектов Управление патрульной полиции в Черкасской области обнаружили и изъяли из воды браконьерские орудия лова, а именно: 36 мысиновых сеток общей длиной 2485 метров, промышленный ятер на четыре шара и два ставных ятра длиной 100 метров.



Водные живые биоресурсы, которые находились в сетках и ятерях и имели признаки жизни, возвращены обратно в их природную среду. Другая рыба общим весом 217,5 кг передана в рыбоприемный пункт на переработку согласно требованиям законодательства.



Учитывая существенный вред, причиненный водным биоресурсам Кременчугского водохранилища, реки Сула, и значительное количество выловленной рыбы на объектах природо-заповедного фонда, материалы по результатам проведенных рейдовых мероприятий направлены в правоохранительные органы с целью выявления и привлечения к ответственности лиц, виновных в .



Общие рейдовые мероприятия органов Национальной полиции Украины и Государственной экологической инспекции Центрального округа осуществляются постоянно и дают хороший результат, обеспечивая защиту окружающей среды. Водные живые биоресурсы, которые находились в сетках и ятерях и имели признаки жизни, возвращены обратно в их природную среду. Другая рыба общим весом 217,5 кг передана в рыбоприемный пункт на переработку согласно требованиям законодательства.Учитывая существенный вред, причиненный водным биоресурсам Кременчугского водохранилища, реки Сула, и значительное количество выловленной рыбы на объектах природо-заповедного фонда, материалы по результатам проведенных рейдовых мероприятий направлены в правоохранительные органы с целью выявления и привлечения к ответственности лиц, виновных в .Общие рейдовые мероприятия органов Национальной полиции Украины и Государственной экологической инспекции Центрального округа осуществляются постоянно и дают хороший результат, обеспечивая защиту окружающей среды.