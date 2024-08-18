Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец провел двустороннюю встречу с Министром окружающей среды Республики Молдова Серджио Лазаренко.

“Молдова – наш особый союзник, ведь наши государства синхронно получили статус кандидата в ЕС. У нас есть много общих целей. Так что подводим итоги ключевых направлений нашего взаимодействия и закладываем новые горизонты для будущего развития”, - подчеркнул Руслан Стрелец.

В ходе встречи Министры обсудили следующие вопросы:



Саммит мира. Молдова приняла участие в первом Саммите мира и продолжает поддерживать Украину и украинский международный трек. Молдова сотрудничает с нами в рамках Пункта 8 Формулы мира Президента Владимира Зеленского и поддерживает Экологический Договор, разработанный Международной рабочей группой по экологическим последствиям войны под председательством эксвицеппремьер-министра, бывшего министерства иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и главы Офиса Президента Украины Андре. Молдова является одной из первых стран, которые поддержали и стали "адвокатами" Декларации Окружной, как одного из шагов к реализации Пункта 8.

Трансграничное сотрудничество. Вчера в Одессе подписали Соглашение по имплементации Конвенции Эспо между Украиной и Молдовой. Уже сегодня в Киеве Министры обсудили конкретные кейсы, которые будут нуждаться в совместных консультациях в рамках Соглашения - согласно новому, проевропейскому контексту взаимоотношений между нашими странами.

Цифровизация. Развиваем интеграцию приложения "ЭкоУгроза" в мониторинг окружающей среды Молдовы. Планируем, что уже совсем скоро информация с постов мониторинга Молдовы также в режиме реального времени будет отображаться на Экоугрозе. Важно фиксировать влияние боевых действий и за пределами Украины – уже есть кейсы загрязнения воздуха в Молдове в результате российских обстрелов. Министры затронули также вопрос платформы "ЭкоСистема", которая имеет более 1 млн пользователей в Украине. Это украинское ИТ-решение может преуспеть на международной арене.

Управление отходами. Серджио Лазаренко пригласил украинских экспертов в Кишинев для обмена опытом в сфере управления отходами. Эта реформа – одно из фундаментальных направлений на нашем общем пути в ЕС.

Руслан Стрелец поблагодарил молдавский коллегу за визит в Киев в эти сверхтяжелые времена. Минувшей ночью россияне снова атаковали Киев. Министр окружающей среды Молдовы увидел не только последствия боевых действий в Украине, но и стал свидетелем обстрелов столицы.

"Спасибо Молдове за усиленное внимание к Украине и постоянную поддержку. Уверен, мы уже заложили надежный фундамент нашего взаимодействия и вместе достигнем больших результатов на пути к ЕС и устойчивому миру на континенте", - подчеркнул Руслан Стрелец.